von Sandra Holzwarth

Für die Wasserversorgung müssen die Bürger von Wutöschingen künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. Die seit 2011 unveränderte Wasserverbrauchsgebühr wird ab 1. Januar 2023 von bisher 1,50 Euro/Kubikmeter auf 1,91 Euro erhöht. Die Gebühren für Bauwasser werden von 1,50 Euro/Kubikmeter auf 2,41 Euro/Quadratmeter angehoben.

Doch nicht alle Kosten rund ums Wasser werden teurer, die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung reduziert sich von bisher 2,13 Euro auf 1.90 Euro je Kubik, die Niederschlagsbeseitigung wird mit einer Erhöhung von 3 Cent auf 0,28 Cent je Quadratmeter geringfügig erhöht. „Bei der Berücksichtigung aller Gebührenerhöhungen und Reduktionen ergibt sich für einen Drei-Personenhaushalt eine monatliche Erhöhung von durchschnittlich 1,95 Euro“, gab Bürgermeister Georg Eble ein Rechenbeispiel vor, um die Mehrkosten zu veranschaulichen.

Kosten für Straßenentwässerung

Die Kosten für die Straßenentwässerung bleiben bei der Berechnung des gebührenrelevanten Aufkommens unberücksichtigt. Das Thema Wasser beschäftigte den Gemeindeart über die gesamte Sitzung hinweg. Im Vorfeld zu den Beschlüssen stellte Bürgermeister Georg Eble die Globalberechnung Stand Oktober 21 für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung der Gemeinde vor, in der die Beitragssätze und Obergrenzen ermittelt werden. Der Grundgedanke dieses Globalberechnung ist, dass alle gegenwärtigen und künftigen Benutzer der öffentlichen Einrichtungen gleichermaßen zu den Kosten der Einrichtung beizutragen haben. Die errechnete Beitragsobergrenzen betragen laut der Globalberechnung für den Entwässerungsbereich 3,98 Euro/Quadratmeter (bisher 2,50 Euro) für den Klärbereich 2,18 Euro/Quadratmeter

(bisher 1,30 Euro) und für die Wasserversorgung 3,15 Euro/Quadratmeter

(bisher 3,05 Euro).

Diese Werte wurden vom Gemeinderat als künftige Beiträge einstimmig festgesetzt. Auch die Fortführung des Verfahrens zur Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes für das Kanalsystem der Gemeinde wurde einstimmig beschlossen.

Der Auftrag wird in Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Eggingen und dem Abwasserzweckverband „Mittleres Wutachtal“ an die Firma Gewässerplan, Kressbronn vergeben, der Angebotsbetrag in Höhe von 32.322 Euro wird aufgeteilt. Die Gemeinde Wutöschingen trägt 8.115 Euro, der Abwasserzweckverband 22.731 Euro und die Gemeinde Eggingen 1.475 Euro. Über die Eigenkontrollverordnung des Umweltministeriums werden die Betreiber von Abwasseranalgen, so auch die Gemeinde Wutöschingen, zur Eigenkontrolle dieser Anlagen verpflichtet. „Laut diesen Ergebnissen kann die Gemeinde eine Prioritätenliste erstellen, wo und welche Kanäle ausgetauscht werden müssen“, erklärte Bürgermeister Eble. Zur Erfüllung beauftragte der Gemeinderat in der Vergangenheit ein Planungsbüro. Erstinspektionen erfolgten in den Jahren 1992 bis 2000, Zweitinspektionen ab 2010, wobei Horheim und Ofteringen laut den Vorgaben des EKVO bislang nicht zweitbefahren worden sind. Die Kostenschätzungen für die Maßnahmen liegen bei 275.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte der Ausschreibung Reinigung und Befahrung des Abwassersystems für Horheim und Ofteringen.