von Angela Böhrer

Frau Wietschorke, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Schulhund für Ihre Schule zu stellen – kennen Sie Beispiele von anderen Schulen?

Die Realschule Blumberg bereichert bereits die allgemeine Pädagogik mit dem Einsatz eines Schulhundes. Ich fand unseren Hund geeignet für diese Aufgabe, da er als Welpe schon ein ruhiges und freundliches Wesen hatte, er zeigt sehr positive Reaktionen bei Begegnungen mit bekannten und auch fremden Menschen.

Wie war die erste Reaktion vonseiten der am Schulleben Beteiligten?

Zuerst einmal waren die Kolleginnen und Kollegen überrascht, weil sie von einem Projekt Schulhund noch nie etwas gehört hatten. Aber es fand schnell Zustimmung und von Beginn an gibt es viele im Kollegium, die mich unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis zehn waren von Anfang an begeistert, Zustimmung wurde auch von den Eltern unserer Schülern signalisiert, und so gab die Schulleitung grünes Licht. Die Eltern der beteiligten Schülerinnen und Schüler wurden im Vorfeld über Regeln und Zielsetzungen informiert. Die Umgangs- und Hygieneregeln wurden gut ersichtlich in den Klassenzimmern aufgehängt. Dazu gehören die Aufforderung, nach jedem Hundekontakt die Hände zu waschen und auf Bikos Bedürfnisse einzugehen wie Zimmerlautstärke, ruhiges und langsames Nähern, Sauberkeit im Klassenzimmer und Streicheln nur nach vorheriger Erlaubnis.

Heike Wietschorke mit einigen ihrer Fünftklässlern und Schulhund „Biko“. Bilder: Angela Böhrer | Bild: Angela Böhrer

Wurde Ihr Hund auf die neue Aufgabe vorbereitet? Gibt es dafür eine Art Ausbildung?

Biko erfuhr eine langsame Eingewöhnung im letzten Schuljahr, die von der Schulsozialarbeiterin Lena Thoma unterstützt wurde. Die Grundlagen für den Umgang mit Menschen bekam er in den Hundeschulen in Löffingen und Grafenhausen.

Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für einen Hund im täglichen Schulbetrieb? Wie oft wird er pro Tag eingesetzt?

Für den Einsatz sind natürlich klare Absprachen mit der Schulleitung notwendig, in denen die Regeln für den täglichen Schulbetrieb festgesetzt wurden. Biko ist ein Schulbegleithund, das heißt, er begleitet mich in meinen Unterricht. Aufgrund seines freundlichen Wesens ist es für ihn kein Problem, ruhig unter dem Pult zu liegen ohne Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu müssen. Sein Einsatz erfolgt zwei- bis dreimal die Woche.

Der Hund Biko Schulbegleithündin Biko wurde am 16. März 2021 in St. Blasien geboren. Sie ist ein Mischling aus Golden Retriever, Beagle, Border Collie und Bracke. Biko ist gechippt, geimpft, wird regelmäßig entwurmt und an der Hundeschule Grafenhausen ausgebildet. Die Besitzerin von Biko ist Realschullehrerin Heike Wietschorke. Die Lehrerin Heike Wietschorke ist Lehrerin an der Realschule Stühlingen. Sie unterrichtet unter anderem das Fach Deutsch und ist zudem SMV-Verbindungslehrerin.

Welche pädagogischen Zielsetzungen stehen hinter der Idee, einen Hund in den Schulalltag einzubauen?

Er soll die Motivation der Schüler fördern, in die Schule zu kommen und zu weniger Schulunlust beitragen. Sie sollen lernen, Verantwortung für Tiere zu übernehmen, was im Falle des Schulhundes darin besteht, leise zu sein, nicht im Klassenzimmer zu rennen und aufzuräumen, was dem Hund gefährlich werden könnte. Dadurch entsteht eine ruhige Lernatmosphäre, die für den Lernerfolg entscheidend ist. Auch wird vielen Kids dadurch die Angst vor Hunden genommen. Durch wissenschaftliche Untersuchungen sind positive Effekte von Mensch-Tier-Interaktionen belegt. Dazu gehören Reduktion von aggressivem Verhalten, Verbesserung des Klassenklimas, Steigerung der Lernfreude und Konzentration. Auch die Förderung sozialer Kontakte sowie der Empathie gegenüber Tieren allgemein und die Reduzierung von Stress können in der Schule eine Rolle spielen.

Können Sie uns über Erfahrungen berichten, die Sie bisher in der Richtung gemacht haben?

Meine Schülerinnen und Schüler lieben Biko, sie fragen nach ihr, wenn sie nicht dabei ist. Selbst verhaltensauffällige Kids werden ruhiger und nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse des Hundes. Eher zurückhaltende Kinder tauen richtiggehend auf und trauen sich, aus sich heraus zu gehen und von ihrem eigenen Haustier zu erzählen. Das Klassenzimmer wird blitzschnell aufgeräumt, da Biko dazu neigt, alles zu fressen, was rumliegt. Das hat eine Steigerung der Empathie gegenüber Tieren im Allgemeinen zur Folge.

Wie reagieren die Kinder auf Biko? Gibt es Unterschiede, was das Alter der Schüler betrifft?

Ich arbeite in Klassen fünf bis neun mit Biko. Die älteren Schüler nehmen mehr Rücksicht auf Biko, sie merken, wann es ihr zu viel wird, und lassen ihn dann in Ruhe. Die Kleineren muss man öfter zurechtweisen oder wegschicken, weil sie das Pult belagern um in Bikos Nähe zu sein. Aber es ist ja auch ein Lernziel, sich auf die Bedürfnisse eines Tieres einzustellen, das damit erreicht werden soll. Natürlich sind einige mehr begeistert und interessiert als andere am Schulhund, aber das hängt nicht mir dem Alter zusammen.