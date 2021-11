von Juliane Kühnemund

Als Grund für seine Entscheidung nennt Wolfgang Dornfeld die aktuelle Dynamik der politischen Diskussion. „Ich distanziere mich mit diesem Schritt von den publizierten FDP-Fraktionsmeinungen. Dies vor allem in Bezug auf die Transparenz der Kreistagsarbeit und die Leistungen des örtlichen Gesundheitswesens“, so Dornfeld. Ebenfalls zunehmend unvereinbar erscheine ihm die gelebte Kommunikationsmethodik, die Abgrenzung der politischen Lager und die persönlichen Befindlichkeiten innerhalb der Fraktion.

Über sein Vorhaben hat Dornfeld auch bereits Landrat Martin Kistler in Kenntnis gesetzt und um die entsprechenden formalen Anpassungen gebeten. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, teilt Dornfeld weiter mit, weswegen es ihm auch ein Anliegen sei, sich ausdrücklich für die herzliche Aufnahme in der Fraktion zu Beginn seiner Amtszeit, die offene Kommunikationsbereitschaft und den respektvollen Umgang miteinander zu bedanken. Umso aktiver werde er sich nun als fraktionsfreier Kreistagsabgeordneter um relevante Zukunftsthemen des Landkreises bemühen, insbesondere um den zügigen Ausbau relevanter Infrastruktur. „Auch soll der Fingerzeig immer wieder in Richtung der Belange des östlichen Rands des Landkreises erfolgen.“

Wolfgang Dornfeld ist seit Herbst 2020 Mitglied des Kreistags im Landkreis Waldshut. Dornfeld ist für Erhard Graunke nachgerückt, der im Juli 2020 verstorben ist. Wolfgang Dornfeld hatte auf der FDP-Liste kandidiert und im Wahlkreis VI Wutöschingen nach Erhard Graunke mit 1250 Stimmen das zweitbeste Ergebnis für die Liberalen eingefahren. Er ist auch Mitglied des Gemeinderats Wutach (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach) und Stellvertretender Bürgermeister.