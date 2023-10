Die Themen Hundekot, Kindergarten und Glasfaser beschäftigten Bürger und Ortschaftsräte in der Ortschaftsratssitzung im Bürgerhus Schwaningen. Da in Weizen an der Brücke ein Hundekotbeutelspender aus privater Hand hänge, wurde es nun in Schwaningen angesprochen. Zu diesem Thema kam nochmals die irrtümliche Meinung, dass man für das Entsorgen des Hundekots ja Steuern bezahle. Vom Ortsvorsteher Uwe Kredig wurde nochmals erklärt, dass die Hundesteuer nichts mit der Entsorgung des Hundekots zu tun habe, sondern zur Regulierung der Hundeanzahl diene und die eingenommenen Steuern von der Gemeinde auch für andere Zwecke genutzt werden können.

Kindergartenplätze teilweise mit langen Wartelisten

Eine weitere Frage betraf die Auslastung des Kindergartens. Es wurde mitgeteilt, dass es zwar genügend Plätze bei den Kindergärten in der Gemeinde gebe, aber viele auf einen bestimmten Kindergarten beharrten und somit dann auf eine lange Warteliste kommen. Eine weitere Frage betraf das geplante Neubaugebiet im Letten und, bis wann man mit der Erschließung und dem Baubeginn rechnen könne. Status Quo ist, dass zurzeit keine Aussagen darüber gemacht werden können, es aber bestimmt noch eine lange Zeit dauern wird, bis sich in der Sache was tut. Ein Vorschlag kam von einer Bürgerin, dass man eventuell an der Brücke im Dorf zum einen ein Namensschild (Ehrenbach) und zum zweiten per Hinweisschild auf das Gesamtgewicht für Fahrzeuge, die die Brücke überqueren, anbringen sollte. Dafür wird es eine Anfrage geben.

Ortsvorsteher Kredig teilte mit, dass es am 22. November im Bürgerhus ab 19 Uhr eine Bürgerversammlung geben werde mit der Verleihung von Ehrenplaketten. Hierbei wünscht sich der ganze Ortschaftsrat, dass viele Neuzugezogene, aber auch eingesessene Bürger von Schwaningen, sich an diesem Abend über Neues aus Schwaningen informieren können. Bürgermeister Burger wird voraussichtlich auch anwesend sein. Geplant ist ein kleines Büffet mit Getränken.

Der angebrachte Defibrillator am Franz-Kehl-Platz wird jetzt mit Strom versorgt und somit ist dieses Thema dann abgeschlossen.

Es wurden Berichte über zwei Gemeinderatssitzungen mitgeteilt, zum einen die geplanten Photovoltaik-Anlagen in Weizen und Mauchen, zum anderen das neue Sto-Innovations-Zentrum mit Verkehrsregelung durch eine Ampelanlage. Man achte auf die entsprechenden Pressemitteilungen.

Positiv sprach Kredig über den Bauhof, der kleinere Arbeiten für die Ortschaft zu erledigen habe, die aber aus Erfahrung eigentlich schnell und unbürokratisch dann voraussichtlich bis Ende dieses Jahres erledigt sein sollten. Auch das W-LAN im Bürgerhus funktioniert jetzt und kann entsprechend benutzt werden.

Beim Thema Dobelhütte und der Renovierung der Brücke einigten sich die Vereinsvorstände darauf, dieses Thema auf 2024 zu verschieben.

Es wurde der Hinweis gegeben, dass eine Vereinsgründung zum „Erhalt und Schutz des Ehrenbachtales“ geplant ist. Weiteres möge man der Presse entnehmen. An diesem Abend wird auch die Firma Grenzebach einen Vortrag über ein neues Verfahren der Phosphorgewinnung referieren.

Die nächste Ortschaftsratssitzung ist am 12. Dezember, 19.30 Uhr, geplant.

