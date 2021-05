von Sandra Holzwarth

Seit Ende April ist die L 169, die von der Stadt Stühlingen den Schlossberg hinauf führt, in diesem Bereich über eine kurze Strecke halbseitig gesperrt. Grund dafür ist eine instabil gewordene Stützmauer, die unter der Straße liegt. Ein Baum, der unterhalb dieser Stützmauer stand, wurde während eines Sturmes entwurzelt. Das Wurzelwerk hatte beim Sturz des Baumes einen größeren Teil des umliegenden Erdreiches aufgelockert, davon ist auch ein Teilbereich der Stützmauer betroffen. „Diese Mauer wurde einst als Trockenmauer mit gestapelten Steinen errichtet“, erklärt Manuel Hartmann, Projektleiter Bauwerke und Straßenbau beim Regierungspräsidium Freiburg (RP), „die Wurzel des Baumes hat das Erdreich so aufgelockert, dass in der Folge auch ein Teil der Steine abgerutscht und dadurch ein 1,5 Meter tiefer Hohlraum entstanden ist.“ Um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten, hat die Straßenmeisterei Bonndorf in Abstimmung mit dem RP Freiburg die Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt.

Stühlingen Die Feuerwehr Stühlingen beendet ihre Corona-Pause Das könnte Sie auch interessieren

Bevor die Sanierungsarbeiten an der Stützmauer beginnen können, muss der Straßenuntergrund untersucht werden, auch eine umwelttechnische Prüfung wird notwendig. „Wenn seitens des Naturschutzes keine Einwände erhoben werden, gehen wir davon aus, dass die Mauer bis September/Oktober Instand gesetzt und die Straße für den Verkehr wieder freigegeben wird“, so Hartmann. Derzeit geht er davon aus, dass die Mauer in Teilen erhalten bleiben und mit rückverhärtetem Spritzbeton stabil und dauerhaft verankert werden kann.

Sofort nach Bekanntwerden des Schadensereignisses hat sich Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger an die Straßenbauverwaltung gewandt, um darzustellen wie wichtig die L 169 als funktionierende Ortsverbindungstraße von der Stadt Stühlingen zu zahlreichen Ortsteilen und Höfen ist. Außerdem ist sie eine wichtige Umfahrung, sollte die B 34 wegen eines Unfalls gesperrt sein.

Schon lange Sorgenkind

„Die L 169 war schon lange ein Sorgenkind, weil sie in vielen Bereichen sanierungsbedürftig ist“, erklärt der Bürgermeister und fügt an: „Leider wird sie im Landesstraßenerhaltungsprogramm von Baden Württemberg nicht mehr mit höchster Priorität bewertet, was wir sehr bedauern.“ Grund dafür ist das Verkehrsaufkommen, welches nicht hoch genug sein soll. Für die Stadt Stühlingen und ihre Ortsteile aber ist diese Verbindungsstrecke eine wichtige Lebensader und die lange Straßensperrung bis in den Herbst ist schmerzlich. Lob findet Bürgermeister Burger für die Zusammenarbeit und den Austausch mit dem Verantwortlichen beim Regierungspräsidium Freiburg und der Straßenmeisterei Bonndorf. „Die Mitarbeiter machen wirklich einen guten Job.“