von Yvonne Würth

Die Wangemer Narren hatten als närrische Überraschung den Bewohnern von Oberwangen, Unterwangen und Sparrenberg das Narrenblättle mit DVD oder USB-Stick sowie für jedes Kind ein Päckchen mit Süßigkeiten gerichtet und kontaktlos verteilt. So konnte in Wangen die Fasnacht coronakonform Zuhause gefeiert werden. Auf der DVD gab es den Bunten Abend 2021 zu sehen. Was sonst am Schmutzigen Donnerstag im Saal gefeiert wird, wurde nun in den Wochen und Monaten zuvor unter Einhaltung der aktuellen Bestimmungen gedreht.

Stühlingen In die Fasnacht hineingeboren wurde die Stühlinger Narrenmutter Gaby Böhler Das könnte Sie auch interessieren

Zusammengekommen sind 25 Beiträge mit über einer Stunde Gesamtdauer: „Es sind Tänze, Witze, Sketche, selbstgeschriebene Fasnetsprüchli und Lieder, welche nun jeder daheim am SchmuDo anschauen kann. Traditionell wird dann um 19.11 Uhr von den Wangemer Musikern der Narrenmarsch gespielt – dieses Jahr aber jeder daheim auf dem Balkon. Anschließend wird dann die DVD geschaut“, erläuterte Narrenmutter und Vorsitzende Katrin Kromer.