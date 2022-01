von Yvonne Würth

Der Ski- und Wanderclub Horheim mit mehr als 500 Mitgliedern traf sich zur Hauptversammlung. Dabei standen Satzungsänderung, Wahlen und Ehrungen im Mittelpunkt.

Dass „Vorstandsämter grundsätzlich Ehrenämter“ sind und die „Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins“ erhalten, wurde in der Satzungsänderung noch einmal explizit festgehalten. Außerdem wurde die Zahl der möglichen Beisitzer auf vier erhöht.

Nach den Wahlen besteht der Vorstand aus dem Vorsitzenden Walter Robold, Stellvertreter Helmut Bähr (neu), Schriftführerin Brigitte Bächle (neu), Kassiererin Jeannette Ebner, Beisitzer Sonja Göbel, Ingrid Hollecker, Werner Baumgartner sowie Richard Meßmer (neu), Sportwart Alpin Walter Robold, Wanderwart Norbert Menden (neu), Kassenprüfer Emil Zimmermann, Kassenprüfer Otmar Stürzel. Nicht besetzt wurden die Posten Sportwart Nordic sowie Jugendwart.

Der Vorstand des Ski- und Wanderclubs Horheim wird vermehrt Angebote für junge Mitglieder machen.

Verabschiedet aus dem Vorstand wurden Wanderführer und stellvertretender Vorsitzender Benno Macchinetti (seit 40 Jahren aktives Mitglied) und Günter Tiffert, der vom Skiverband Schwarzwald die Ehrennadel in Bronze für die Leitung Ski Nordisch (seit 1995) und Nordic Walking Trainer (seit 2005) erhielt. Für beide gab es außerdem Gutscheine. Seit 40 Jahren aktiv sind Marlene Zimmermann, Emil Zimmermann, Ursula Günzel, Ralf Günzel, Hannelore Mutter und Horst Mutter. Seit 25 Jahren aktiv sind Uwe Stotmeister, Dietmar Utz, Manuela Baumgartner, Klaus Baumgartner, Bianca Budde, Beate Ganter, Bernd Ganter, Christian Germann, Sarah Germann, Christian Maier, Jannik Rendler, Lucas Rendler, Elmar Stoll, Ingrid Weikert, Jacqueline Weikert, Thomas Weikert, Alois Winterhalder, Gabriela Winterhalder und Carla Winterhalder.

Rückblick 2019 bis 2021

Viele der üblichen Veranstaltungen zwischen November 2019 und November 2021 mussten durch die Lockdowns abgesagt werden, durchgeführt wurde, was möglich war. Während der Wandersaison wurden Tages- und Zweitageswanderungen sowie spezielle Seniorenwanderungen angeboten. Die jährliche Wanderung nach Riedern am Wald, der sogenannte „Haxenlauf“, wurde in beiden Jahren durchgeführt. Für die Kinder gab es im Sommer 2020 eine Langohrtour mit Eseln sowie der Besuch des Wolfspfads 2021 in Begleitung der Großeltern. Außerdem waren Nordic Walking, Jedermannturnen und Skygymnastik angeboten worden.

Der Vorsitzende Walter Robold (Mitte) freut sich über die Ehrung von 27 langjährigen Mitgliedern anlässlich 25 und 40 Jahre im Ski- und Wanderclub Horheim. Von links: Marlene Zimmermann und Emil Zimmermann (beide 40 Jahre), Vorsitzender Walter Robold, Elmar Stoll und Manuela Baumgartner (beide 25 Jahre). | Bild: Claudia Sauerbier

Bei der Wandertafelaktion 2021 wurden die Beschilderungen erneuert oder repariert und Richtungspfeile angebracht. Wie Protokollführerin Irene Stürzel in der Pressemitteilung schreibt, konnte Kassiererin Jeannette Ebner ein großes Plus verbuchen: „Der größte Brocken der Ausgaben sind die Verbandsbeiträge, die fast die Einnahmen unserer Mitgliedsbeiträge schlucken. Hätte es nicht so viele Spenden gegeben, wäre kein großer Ertrag geblieben.“

Walter Robold, Vorsitzender des Ski- und Wanderclubs Horheim (Mitte), verabschiedet die beiden langjährigen Trainer und Gruppenleiter ­Benno ­Macchinetti und ­Günter Tiffert (rechts). | Bild: Claudia Sauerbier

Das Angebot des Ski- und Wanderclubs Horheim für die über 500 Mitglieder, davon 51 unter 18 Jahren und 231 zwischen 19 und 60 Jahren, war auch während der beiden Pandemie-Jahre groß. Lediglich das Ski-Nordisch wurde nicht mehr nachgefragt. Die Gruppenleiter hatten außergewöhnlich großes Engagement gezeigt und sich auch Alternativen ausgedacht bei Schneemangel oder waren über die Sommerferienzeit besonders aktiv: Felicitas Bähr (Schneeschuhwandern), Walter Robold (Ski-Alpin, Nordic Walking), Benno Macchinetti (Wandern), Gabi Robold (Skigymnastik, Nordic Walking), Günter Tiffert (Nordic Walking), Hans Lüber (Jedermannturnen).

Ausblick 2022

Norbert Menden gab einen Ausblick für 16 schöne Wanderungen sowie ein Wanderwochenende auf der Schwäbischen Alb ab dem 27. März. Um jüngere Mitglieder besonders anzusprechen, wird er auch Themenwanderungen und Adventure-Wanderungen anbieten. Für das Kinderferienprogramm am 3. August stellt er den Kindern mit dem Lernmobil des Landkreises Waldshut den „Jäger im Revier“ vor.