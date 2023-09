Stühlingen – Das ehemalige Gasthaus Hirschen in Bettmaringen wird derzeit umgebaut in ein Wohnhaus. Die Bauherren Karin Meister und Robin Franke laden zum Tag der offenen Tür ein am Sonntag, 1. Oktober, von 10 bis 17 Uhr. Die Güggelzunft Bettmaringen sorgt für das leibliche Wohl.

Karin Meister wollte, mit ihrem Lebenspartner Robin Franke, die Weichen für die Zukunft stellen: „Es hätte mit Reparaturen auch noch 20 Jahre gehalten, aber irgendwas musste man machen, so war es für uns der logische Schritt den Umbau jetzt in Angriff zu nehmen. Der Hirschen war schon immer ein Gastgeberhaus. So haben wir beschlossen, Mietwohnungen zu bauen“, erläutert Karin Meister. Unterstützung für Arbeiten wie Auskernen oder Putzen gab es durch Familie und Freunde. Nun erstrahlen die Räume in hellem Licht. Bei der Ausstattung von Küche und Bad wurde auf Barrierefreiheit geachtet. Die Induktionskochfelder in den Küchen sind mit einem integrierten Kochfeldabzug ausgestattet. In der ursprünglichen Wirtschaft blieben die Decke und einige Wandelemente erhalten, sie kann als gemeinschaftlicher Raum genutzt werden.

Den Charme eines Altbaus nutzten die Bauherren und Gerhard Bachmann vom Planungsbüro Bachmann aus Hohentengen. Auf 840 Quadratmetern Wohnfläche entstanden sieben individuelle Wohnungen in einer Größe von 50 bis 140 Quadratmetern. Frei sind noch drei Mietwohnungen. Durch den neu eingebauten Lift ist das Haus barrierefrei. Die frei gelegten Balken zieren die Zimmer. Jede der Wohnungen verfügt über einen großen Balkon und der Blick geht direkt ins Grüne.

Wie alt das ursprüngliche Gebäude ist, kann nicht belegt werden. Es wurde bereits Siegristengut genannt (Küster). Seit dem Einzug der Familie Vitus Meister von Fützen nach Bettmaringen im Jahr 1812 während der Napoleonischen Kriege wird Familie Meister gerne auch als „s´Vitlis“ bezeichnet. Das Gebäude wurde als Poststelle genutzt, war Treffpunkt für Jäger und Schäfer, es bestand ein Braurecht und die jüngsten Einwohner kennen es noch als Hirschen. Das Gebäude wurde bereits in den 1950er, 1960er und 1980er Jahren stark umgebaut und nun komplett saniert.

Erste Gespräche zum Projekt wurden 2018 geführt, Baubeginn war im Frühling 2022. Dass bereits im Oktober die Eröffnung gefeiert werden konnte, sei den regen Handwerkern zu verdanken, freut sich Bauplaner Gerhard Bachmann. Alle Gewerke konnten durch regionale, zu einem großen Teil durch die ortsansässigen Bettmaringer Firmen ausgeführt werden.