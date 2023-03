Der 33. Stühlinger Frühling steht vor der Tür. Am Samstag, 1. April, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 12 bis 18 Uhr laden die Stadtverwaltung und der Handels- und Gewerbeverein (HGV) in die Hohenlupfenstadt zum Markt und verkaufsoffenem Sonntag ein. „Lassen Sie sich an diesen beiden Tagen mitreißen von „DER“ Veranstaltung im Wutachtal! Wir freuen uns, wieder für unsere Gäste und Besucher da sein zu dürfen“, proklamiert HGV-Chef Reinhard Schmitt.

Entlang der Festmeile auf der Hauptstraße und Bahnhofstraße zwischen dem Kroneplatz und FX Ruch werden allerlei Neuheiten ausgestellt. Die Geschäfte sowie die Verkaufs- und Beratungsstände sind geöffnet. Neu wird der Konradsaal anstelle des Innovationszeltes für neun Aussteller und die Besucher geöffnet sein. Beim Tag der offenen Tür kann bei Albicker Immobilien ein Haus im Kirchweg besichtigt werden.

Musik, Unterhaltung, Gaumenschmaus : Auf dem Kroneplatz bei den Schwimmfreunden wird man kulinarisch verwöhnt, dazu gibt es Musik und Unterhaltung am Samstag um 15 Uhr mit den jungen Tänzerinnen ATTB und ab 16 Uhr musikalisch mit Johannes Bächle, Thomas Schüle und Friedbert Pabst von der Hohenlupfen-Combo. Sonntags gibt die Spielvereinigung Stadtmusik Stühlingen und der Musikvereins Schwaningen ab 12 Uhr ein Frühschoppenkonzert, die ATTB tanzen um 15 Uhr auf dem Kroneplatz. Im Kirchgarten bietet der Tennisclub Stühlingen Kuchen, Grillwurst und Getränke, das Jugendorchester JOW Wutöschingen spielt dort am Sonntag um 13 Uhr, die Senioren der Mühlbach-Musikanten ab 14 Uhr. Bei Sonnenschutz Beil in der Hauptstraße 2 spielen die Jungvättere Grafenhausen am Sonntag ab 13 Uhr.

Für Kinder: Die Firma Rehm Entsorgung und Recycling GmbH wartet mit einem Kinderbagger in einer großen Sandmulde auf. Für die älteren Gäste gibt es ein Glücksrad mit tollen Preisen. Clown Heinz hält bunte Ballons bereit, die Sparkasse lädt am Sonntag zum Puppentheater ein und es gibt eine Hüpfburg im Kirchgarten. Das Vergnügen komplettieren ein Kinderkarussell und Kinderschminken entlang der Festmeile.