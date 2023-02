Der Musikverein Eintracht Ober- Unterwangen hatte sich zur Hauptversammlung im Gemeindesaal Oberwangen getroffen. Pandemiebedingt wurde ein Rückblick über die drei Jahre 2020, 2021 und 2022 gehalten. Die sich ständig ändernden Regelungen und Verbote hatten ein Musizieren zeitweise unmöglich gemacht, darüber informierte die Vorsitzende Carola Fricker. Dennoch hat der Musikverein über keine Austritte zu berichten und verzeichnet weiterhin knapp 60 Musiker. Neu aufgenommen werden konnten die vier Jungmusiker Julia Kaiser (Altsaxophon), Amelie Geng (Klarinette), Maja Fricker (Querflöte) und David Utz (Schlagzeug).

Bei den Wahlen wurden die Kandidaten in ihren Ämtern bestätigt: Die beiden Vorsitzenden Carola Fricker und Alex Güntert, Kassiererin Elena Bernhart, Schriftführerin Sandra Zoller und die Beisitzer Philipp Hofmeier, Roy Preiser und Jana Siebler. Neu gewählt wurden der Vorsitzende Tobias Preiser, Jugendvertreterin Nadine Preiser und Beisitzer Simon Hofmeier. Für 15 aktive Jahre wurden Laura Aicheler, Antje Isele, Patrizia Zolg und Silvia Intlekofer geehrt.

Als Höhepunkt bezeichnete Carola Fricker die Ausrichtung des Oktoberfests im neuen Wangemer Gemeindesaal an zwei Tagen. Das Fest kam bei den Besuchern sehr gut an. Im Ausblick gab sie den Termin für das Jahreskonzert am 9. April in der Ehrenbachhalle Weizen bekannt, außerdem sind das Oktoberfest und ein Theater im November bereits fest eingeplant, nachdem die letzte Theateraufführung bereits 2017 war, hatten der Umbau des Gemeindesaals Oberwangen und die Pandemie die Zwei-Jahres-Frist verzögert.

Im Vorfeld hatte der Förderverein getagt, die gut 50 Mitglieder konnten über ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung des Musikvereins leisten. Bei den Wahlen wurden die Vorsitzenden Bernhard Müller und Harald Hofmeier, die Schriftführerin Birgit Härtenstein, Kassiererin Elena Bernhart und Beisitzer Harald Rehm im Amt bestätigt.