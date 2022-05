von Heidi Rombach

Ziel des Arbeitskreises ist es, zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für Artenschutz beizutragen und besondere Flächen zu pflegen.

Gerhard Bronner, Umweltberater des Gemeindeverwaltungsverbands Donaueschingen und Vorsitzender des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg, sprach über biologische Vielfalt. „Für Biotope braucht es die Landwirtschaft“, betonte er. Bronner unterstrich, Natur nicht nur als wilde Kultur zu sehen, wie sie es in der Wutachschlucht gebe.

Bonndorf Frühjahrsputz im Naturparadies: Mit dem Laubbläser durch die Wutachschlucht Das könnte Sie auch interessieren

Zu Streuobst- und Mähwiesen merkte er an, dass erkannt wurde, dass Beweidung wichtig sei. Schottergärten bezeichnete er als ökologische Katastrophe. Gut vorstellen könne er sich einen Naturgarten-Wettbewerb für die Gemeinde Wutach.

Bürgermeister Christian Mauch betonte, dass Wutach auch räumlich gesehen einen engen Kontakt zur Natur habe. Bei einer Gemeinderatsklausur im Oktober 2021 sei das Thema Umwelt- und Naturschutz zur Sprache gekommen. Die Idee, den Arbeitskreis Umwelt und Natur (AKUN) zu gründen, sei dort geboren worden.

Auf Interesse stieß die Gründungsversammlung des Wutacher Arbeitskreises Umwelt und Natur. Artur Schuler (rechts), Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Oberes Wutachtal, begrüßte die Initiative, die in kleinen Schritten erfolgreich sein will. | Bild: Heidemarie Rombach

Ein weiteres Mal habe sich das Gremium im Dezember 2021 mit der Angelegenheit beschäftigt, und man sei überein gekommen, das Projekt in der Bevölkerung auf eine breite Basis zu stellen. Christian Mauch forderte auf, miteinander in kleinen Schritten voranzugehen. Er betonte, dass es wichtig sei, auch die Landwirte ins Boot zu holen, um voranzukommen.

Themenfelder, die bearbeitet werden können, wurden einige genannt, etwa Photovoltaik und Windkraft. Letzteres war vor 20 Jahren im Gespräch, scheiterte aber am Umweltschutzgedanken. Gut vorstellen konnte sich eine Besucherin, Freiflächen für Photovoltaikanlagen in senkrechter Form umzusetzen. Auch der Heckenbestand wurde erwähnt, von denen es auf Gemarkung Ewattingen wenig gebe. Es sei wichtig, vorhandene Hecken stehen zu lassen, so ein Vorschlag.

Christian Mauch, Bürgermeister der Gemeinde Wutach. | Bild: Rombach, Heidemarie

Viele Möglichkeiten gebe es, in den Ortskernen für Artenvielfalt zu sorgen. Ein Besucher betonte, dass es viele FFH-Flächen in der Umgebung gebe. „Wir haben eine Kulturlandschaft, die andernorts selten zu finden ist.“ Der Vorschlag, Paten- und Pflegepatenschaften für Obstbäume entstehen zu lassen, wurde positiv aufgenommen. „Bäume und die Landschaft sind da, aber beides muss gepflegt werden.“

Gemeinderätin Corina Thoma (CDU) befand, dass das Miteinander im Dorf eingeschlafen sei, dies könne aber wieder belebt werden. Man könnte sich beispielsweise fragen: Wer pflanzt und pflegt? Manche Grünfläche könnte anders gestaltet werden. Hier müsse klar sein, was gepflanzt werden soll, was die Artenvielfalt ohne Mehraufwand unterstütze. Vorgeschlagen wurde, sich als ersten Schritt beim Müllsammeln einzubringen.

Günter Nosbüsch (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach, UWW) fand, dass der Arbeitskreis Erfolgserlebnisse brauche. Wichtig sei, Kinder und Jugendliche einzubeziehen. Gemeinderätin Susanne Schmidt-Barfod (UWW) sprach sich für kleine Schritte aus. Eine Kooperation mit Hausbesitzern, die in einem Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ mündet, wurde angeregt. Artur Schuler, Vorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland der Ortsgruppe Oberes Wutachtal, begrüßte die Idee, einen Arbeitskreis zu bilden. Die Naturschützer planen, künftig noch stärker in der Region präsent zu sein.