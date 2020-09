Ausstellung und Vortrag

Die Ausstellung „Von Wuhan nach Stühlingen“ findet vom Donnerstag, 24. September bis Sonntag, 11. Oktober, immer dienstags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr im Kunsthaus „Schwarzer Adler“ in der Schlossstraße 1, in Stühlingen, statt. Der Vortrag und das Gespräch mit Annette Bopp, Journalistin für Medizin und Kultur aus Hamburg zum Thema „Konsequenzen und Herausforderungen für die Gesundheitsfürsorge während Corona “ ist am Mittwoch, 30.September, um 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch im Internet (www.tuerkisch-deutscher-dialog.de).