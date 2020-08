von Jutta Binner-Schwarz

Die Tour beginnt am Friedhof in Mauchen. Von dort läuft man hinunter ins Dorf, um beim Gemeindehaus die Straße zu überqueren. Hier steht ein Standortwegweiser, der auf den Wanderweg Richtung Bettmaringen verweist. Sich nach links wendend, folgt dieser der Mettingerstraße bis zur Abzweigung vor dem Haus Nummer 6.

Das 2020 errichtete Wegkreuz der Familie Roth mit Mesnerbänkle. | Bild: Jutta Binner-Schwarz

Nun führt die gelbe Raute rechts hinauf durch die Wiesen zum Wald. Bei einem großen Wegkreuz geht es weiter geradeaus. An einer Bank mit Lindenbaum ist es notwendig, links auf den unbefestigten Weiherweg einzubiegen. Gegenüber einer Hütte leitet die Wanderwegmarkierung nach rechts auf einen leicht ansteigenden Wiesenweg.

Wildbiene „badet“ in den Pollen der schönen Wegwarte. | Bild: Jutta Binner-Schwarz

Ein Pfeil weist bald die Richtung zu den „Franzosenkreuzen“. Aufmerksame Augen haben vielleicht schon zuvor die ungewohnten Birken entdeckt. Die hohen Bäume scheinen die kleine Gedenkstätte mit drei Tuffstein-Kreuzen zu bewachen. Im Volksmund werden sie „Steinechrüzli“ genannt. Sie erinnern an den Mord an drei französischen Soldaten, der hier in der Nähe 1799 während der napoleonischen Kriege stattfand. Der stille Ort mitten im dichten Wald lädt zur inneren Einkehr ein.

Ein Pfad führt wieder auf den breiteren Waldweg hinunter, dem wir aufwärts folgen. An einer Linkskurve geht es rechts, bald darauf links. Die gelbe Raute weist weiterhin den Weg. An der schön gelegenen Mauchener Blockhütte muss die Verbindungsstraße nach Bettmaringen gequert werden. Dort steht der Standortwegweiser „Vorderes Großholz“, der den anvisierten Wanderweg durchs Großholz anzeigt.

Sage vom Großholzbasler

Eingeweihte sind froh, dass sie hier nicht nachts unterwegs sind. Schließlich soll der Sage nach in diesem Gebiet der unheimliche „Großholzbasler“ vorbeikommende Menschen erschrecken. Wie man ihn erkennt? Ganz einfach – er trägt seinen Kopf unter dem Arm. Tagsüber zeigt er sich nicht, und so ist die Freude an den Sommerblumen entlang des Weges unbeschwert. Insekten baden in den Pollen der leuchtend blauen Wegwarte. Sie erinnern an die blauen Augen einer verzauberten Prinzessin, die am Weg vergeblich auf die Rückkehr ihres Ritters wartet.

Genug der Geschichten: die Route verlässt den Wald Richtung „Ellert“. Vor dem Wasserreservoir gilt es, nach rechts abzubiegen. Vorbei an Wohnhaus und Stall trifft der Feldweg bald auf einen Teerweg. Nach dem Genuss der herrlichen Aussicht zu Eich- und Buchberg, Randen und vielleicht sogar bis zu den Alpen, geht es nach rechts. Die gelbe Raute führt in großen Kehren vorbei am „Schaffhauserhölzle“ hinunter zur Landstraße. Der Flurname erinnert daran, dass hier die Stadt Schaffhausen nach der Reformation Land besaß. Aus der Ferne grüßt bereits Mauchen.

Nach der Überquerung der Straße folgt der Wanderer auf der anderen Seite wieder der gelben Raute, die ihn sogleich zum gemütlichen Mauchener Rastplatz bringt. Hier laden Bänke und Spielgeräte zur Rast. Der Wanderweg strebt weiter dem Dorf zu. Am Standort „Kalkofen“ geht es rechts bergab, beim schönen, neuen Wegkreuz der Familie Roth links und schon ist nach kurzer Zeit der Ausgangspunkt erreicht.

Franzosenkreuze

Die Gedenksteine erinnern an die Ermordung von drei französischen Soldaten während der napoleonischen Kriege. Günter Aschoff, der lange Zeit ein Ferienhaus in Mauchen besaß, hat sich intensiv mit den historischen Hintergründen befasst. Seine Recherchen ergaben folgende, teilweise neue Erkenntnisse. Die drei Franzosen wurden am 25. März 1799 durch Mauchener Männer in einen Hinterhalt gelockt und zu Tode geprügelt. Nachweislich waren zehn Personen in die Bluttat verwickelt.

Im Anschluss verteilten sie die dabei gemachte Beute untereinander. Für die Behauptung, dass Mauchen danach zur Strafe von den Franzosen geplündert wurde, gibt es keine Beweise. Auch die Annahme, dass der Schulmeister Hertenstein und zwei seiner Stiefsöhne die Haupttäter gewesen seien, muss revidiert werden. An ihrer Stelle werden in Protokollen andere Namen genannt.

Bluttat ungesühnt

Der dreifache Mord blieb ungesühnt. Keiner der Beteiligten wurde vor ein Gericht gestellt und verurteilt. Im Büchlein „Mauchen, unser Dorf“ steht zu lesen: „Die Toten wurden auf dem Mauchener Friedhof begraben, am Tatort wurden die drei Steinkreuze aufgestellt. In Notzeiten und noch im letzten Krieg wurden die „Steinechrüzli“ an Sonntagnachmittagen von Frauen aus dem Dorf aufgesucht, um dort den Rosenkranz zu beten.

Die Strecke Start/Ende: Parkplatz beim Friedhof Mauchen.

Mitte der 1970er Jahre wurden die verfallenden Tuffsteinkreuze von ihrem ursprünglichen Standort in einem Privatwald entfernt, 1977 von Gemeindebediensteten der Stadt wieder instandgesetzt und nahe des früheren Standorts im Gemeindewald wieder aufgestellt.“ Heute befindet sich dieses Waldstück in Privatbesitz. In Absprache mit dem Eigentümer konnte der Schwarzwaldverein einen nahen Wanderweg so verlegen, dass er am Gedenkort vorbeiführt.