Das Stück „Mordgedanken – oder schnarcht Ihre Frau auch?“ von Andreas Heck hatte Regisseurin Gudrun Schirmer bereits 2019 für die Heimatbühne Stühlingen ausgewählt. Wegen Corona und Erkrankung musste die Aufführung um drei Jahre verschoben werden, demnächst ist es soweit.

Der Krieg in der Ukraine zwang zum Umschreiben des Textes, er ist in Stühlinger Dialekt übersetzt. Zudem musste ein Schauspieler ersetzt werden. Zur Handlung: Weil er in der engeren Wahl zum Abteilungsleiter steht, will Horst (Christof Mäntele) um jeden Preis positiv auffallen – er ist morgens der Erste und abends der Letzte im Betrieb – so ist zumindest sein Plan. Dies funktioniert aber nur mit einer guten Portion Schlaf in der Nacht. Wenn da nur nicht die lästigen Störungen wären.

Die aufwendige Tontechnik übernimmt die Aufnahme- und Veranstaltungstechnik Schirmer. Johannes Schirmer erhält zusätzlich noch Unterstützung durch Sabine Sklenar. Die Heimatbühne wird für eine bessere Akustik erstmals mit Mikrofonen spielen. Die Akteure sind Christof Mäntele, Monika Winterhalder, Jürgen Böhler, Mike Bührer, Gaby Böhler, Jasmin Böhler, Thomas Gut und Anja Thiel, sie werden auf der Bühne unterstützt durch Souffleuse Elisabeth Eichin. Für den Bühnenbau ist Jürgen Böhler verantwortlich, außerdem hat TS-Service von Timo Salomon die Kulissen speziell für dieses Theaterstück umgebaut. Für die Maske sind Waltraud Geng und Michaela Wagnerbauer zuständig.

Die vier Nächte werden in drei Akten aufgeführt, bereits ab 19 Uhr und in den beiden Pausen können sich die Besucher mit geräucherter Bratwurst mit Kartoffelsalat stärken.

Die Vorstellungen sind am Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, sowie Mittwoch, 17. Mai, jeweils um 20 Uhr im Konradsaal Stühlingen. Vorverkauf bei der Touristinfo in der Hauptstraße 12, bei der Versicherungsagentur Reinhard Schmitt sowie in der Metzgerei Gut. Die Karten kosten zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.