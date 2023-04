Stühlingen nahm zum fünften Mal am jährlich stattfindenden grenzüberschreitenden Literaturfestival „Erzählzeit ohne Grenzen“ teil. Die Schür des Schwarzwaldvereins verwandelte sich in Zusammenarbeit mit der Stadt kurzfristig in einen literarischen Salon, der zahlreiche Literaturfans von henne & denne anlockte. Bürgermeister Joachim Burger freute sich in seinen Begrüßungsworten über den regen Zulauf.

Mit Tonio Schachinger las ein junger österreichischer Autor, der in den Medien zurecht als großes Talent gefeiert wird. Mittels zweier Abschnitte aus seinem neuen Buch „Echtzeitalter“ entführte er die Anwesenden ins Wiener Elitegymnasium Marianum. Schachingers Hauptfigur Till Kokorda lebt in zwei sehr unterschiedlichen Welten. Dies ist zum einen die durchgetaktete, straff geführte Kaderschmiede der Wiener Oberklasse, zum anderen der Kosmos der Gamer. Das Echtzeit-Strategiespiel „Age Of Empires“ scheint, unbemerkt von seinem Umfeld, Tills Zukunft bestimmen.

Im Klappentext des Buches steht: „Echtzeitalter führt von Erfahrungen, die fast alle teilen, an Orte, zu denen die meisten von uns keinen Zugang haben, erzählt von alten Autoritäten und neuen Gefühlen – und von dem unkalkulierbaren Rest, der nicht nur die Abschlussklasse 2020 vor ungesehene Herausforderungen stellt.“ Interessant war auch die Fragerunde nach der Lesung. Erinnerungen an die eigene Schulzeit wurden dabei genauso diskutiert wie der Umgang an den Lehranstalten mit Literatur oder das von Erwachsenen oft unbemerkte Abtauchen vieler Jugendlicher in die Parallelwelt des Spiels. Der Autor stand vor der Signierstunde seinem Publikum Rede und Antwort.