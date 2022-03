von Stefan Limberger-Andris

Bruno Morath ist im Alter von 69 Jahren im Alten- und Pflegeheim St. Laurentius Bonndorf gestorben. Der gebürtige Münchinger engagierte sich viel in der katholischen Kirche und auch im Beruflichen.

Als Pfarrgemeinderatsmitglied war Bruno Morath drei Jahrzehnte für die katholische Kirchengemeinde sowohl in Münchingen wie auch später in der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach tätig. 1990 war er erstmals in den Pfarrgemeinderat Münchingen gewählt worden, wo er das Schriftführeramt übernahm.

1995 wurde er Vorsitzender des Gremiums. Dieses Amt hatte er bis zur Gründung der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach 2015 inne. Es folgten bis 2020 fünf weitere Jahre als Mitglied des Pfarr- und Stiftungsrats der Seelsorgeeinheit. 2013 hatte Bruno Morath in einem Liturgiekurs die Befähigung erlangt, Wortgottesdienste zu leiten.

Berichterstatter für den SÜDKURIER

Im Jahr 2021 wurde Bruno Morath für 50-jährige Mitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel der IG Metall ausgezeichnet. Er hatte 46 Jahre bei der Dunkermotoren GmbH in Bonndorf gearbeitet und war in dem Unternehmen auch ein Jahrzehnt lang als Betriebsratsmitglied tätig. In seiner Freizeit war Bruno Morath über viele Jahre hinweg als Freier Mitarbeiter der Lokalredaktion Bonndorf für SÜDKURIER und Alb-Bote unterwegs.

Das Totengebet für Bruno Morath findet am Dienstag, 15. März, um 19 Uhr, in St. Bartolomäus Münchingen statt. Die Messfeier ist am Mittwoch, 16. März, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Bonndorf, anschließend Urnenbeisetzung im Familien- und Freundeskreis auf dem Friedhof Bonndorf.