von Yvonne Würth

Angeboten wird an den beiden Tagen gleich Dreierlei: Das Stühlinger Handwerk und Gewerbe präsentiert in den Geschäften, an Ständen entlang der Hauptstraße und im Innovationszelt beim Kirchgarten seine Produkte. Die Vereine locken mit kulinarischen Genüssen, musikalischer Unterhaltung und stellen sich vor, außerdem gibt es Angebote für Kinder.

Das Programm

Am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr freuen sich die Gewerbetreibenden, Händler und Musiker auf ein interessiertes Publikum. Nicht alle Teilnehmer lagen bis zum Redaktionsschluss vor. Das erste Mal beim Stühlinger Frühling mit dabei sind Berthold Sattler (Garten) sowie die neue Firma Tiny Form OHG aus Bettmaringen.

Die Stadt Stühlingen und der Handel- und Gewerbeverein Stühlingen laden zum Flanieren, Einkaufen, Beraten und Genießen ein beim 32. Stühlinger Frühling am 23. und 24. April. Der neue Standort des Innovationszeltes ist hinter dem Kirchgarten. | Bild: Yvonne Würth

Dominik Müllek ist Schreiner und Bautechniker, Christian Schmitz ist Schreiner und Holztechniker. Beide kennen sich seit etwa zehn Jahren und haben sich im vergangenen Jahr entschlossen, sich mit dem Bau von Tiny-Häusern selbstständig zu machen und dabei einen ökologischen und nachhaltigen Beitrag für die Natur zu leisten. Sie bringen eines der kleinen Häuser zur Besichtigung mit und sind gerne bereit, die Vorteile eines Tiny Haus zu erläutern.

Der Röschenhof mit Nina, Markus und Felix Keller präsentiert beim 32. Stühlinger Frühling Feines vom Lande. In den Geschäften und an den Ständen präsentieren die Gewerbetreibenden und Händler ihre Waren am Samstag, 23. April von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. April von 12 bis 18 Uhr. Musik, Kulinarik, Feuerwehrvorführungen, Losstand und mehr erwartet die Besucher. | Bild: Yvonne Würth

Fahrradbasar

Der Elternbeirat des Kinderland Hohenlupfen organisiert den Fahrradbasar am Samstag, 23. April gegenüber der Metzgerei Gut. Von 12.30 bis 13.30 Uhr ist die Annahme von allem, was Räder hat sowie Zubehör wie Fahrradhelme und Kindersitze. Der Verkauf ist möglich von 13.30 bis 16 Uhr, im Anschluss können die Räder bzw. der Erlös bis 16.30 Uhr abgeholt werden.

Kinderattraktionen

Ein Angebot für die Kinder wird an vielen Ständen geboten, darunter auch bei der Feuerwehr Stühlingen. Es gibt ein Kinderkarussell, ein Puppentheater am Sonntag bei der Sparkasse, außerdem werden Cornelia Cipa-Jung und Heinz Cipa „Bunte Ballons“ präsentieren.

Angebot der Vereine

Der Sängerbund Stühlingen lockt mit kleinen und größeren Preisen am Los-Stand, die Feuerwehr Stühlingen startet am Sonntag um 14 Uhr mit einer Vorführung im Bereich technische Hilfeleistung. Außerdem gibt es am Info-Stand Feuerwehrhelme für die jüngsten Besucher.

Ein vielfältiges musikalisches Angebot gibt es ebenfalls. Am Samstag unterhält die Hohenlupfen-Combo ab 16 Uhr bei den Schwimmfreunden Stühlingen auf dem Kroneplatz. Am Sonntag unterhält die Spielgemeinschaft Stadtmusik Stühlingen und Musikverein Schwaningen mit einem Frühschoppenkonzert um 12 Uhr bei den Schwimmfreunden. Zusätzlich zum leckeren Menü mit Forellenfilet und Salat bieten die Schwimmfreunde für Kinder Fischknusperle und Pommes Frites an – und für die Großen Kaffee und Kuchen.

Im Kirchgarten spielt am Sonntag um 12 Uhr das Jugendorchester JOW Wutöschingen, der Tennisclub Blau-Weiß Stühlingen lädt zu Grillwurst, Getränken, Kaffee und Kuchen.

Musik von und für Jung und Alt gibt es beim 32. Stühlinger Frühling entlang der Hauptstraße, auf dem Kroneplatz und im Kirchgarten. Im Bild ist das Jugendorchester JOW Wutöschingen zu sehen. | Bild: Yvonne Würth

Das routinierte Seniorenorchester Mühlbach-Musikanten spielt ab 14 Uhr im Kirchgarten auf. Beim Sonnenschutz Beil musizieren die Jungvättere Grafenhausen ab 13.30 Uhr bis zum Festausklang.