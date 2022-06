von Yvonne Würth

Am Donnerstag hatten die Sportler des Turnvereins Stühlingen beim Landesturnfest in Lahr in den Disziplinen Turnen und Leichtathletik ihr Können gezeigt, während sie angefeuert wurden.

Oberturnwartin Agnes Kaiser war unter den Teilnehmern dabei, als Kampfrichter waren Carmen Güntert und Lara Klösel im Einsatz. Neben der Teilnahme an den Wettkämpfen war die Pflege der Kameradschaft ein wichtiger Anlass, vom gemeinsamen Frühstück bis hin zur Turnfestgala. Fasziniert sahen die Stühlinger bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Geräteturnen zu, die 13 bis 15 Jahre alten Leistungsturnerinnen zeigten Turnen auf höchstem Niveau.

Die Teilnehmerinnen des TV Stühlingen beim Landesturnfest in Lahr (von links): Olivia Würth, Vivian Kaiser, Agnes Kaiser, Mara Steiß, Ida Löhle und Anna Hotz. | Bild: Turnverein Stühlingen

Abstecher in den „Ninja-Park“

Auf dem Festgelände in Lahr gab es Auftritte von teilnehmenden Vereinen und Mitmachangebote. „Besonders an dem Ninja-Park kamen einige Sportler nicht vorbei. Trotz einiger blauer Flecke war es eine witzige Angelegenheit, selbst mal durch so einen Park zu klettern“, so Lara Klösel.

Bei der Turnfestgala wurden zum Motto „Unsere Welt ist mehr als schwarz und weiß – sie ist bunt, lebendig und wunderschön“ zahlreiche Darbietungen im Ropeskipping, Airtrack, Trampolin, Tanz und Gymnastik angeboten.

Nach einer kurzen Nacht mit Musikern unter den Sportlern hatten sich Jenna Kaiser und Noah Kaiser auf ihren Fünf-Kampf konzentriert bei sonnigem Wetter und kaltem Wind. Die anderen Turner aus Stühlingen hatten den Morgen über die Sportler angefeuert, Haare geflochten und sich gesonnt.

Abend klingt ruhig aus

Jenna Kaiser konnte zur Bronze-Medaille bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Leichtathletik gratuliert werden. Den Nachmittag vor der Heimreise verbrachten die Sportler entweder auf dem Turnfestgelände, in der Eisdiele oder beim Chinesen.

Abends kamen wieder alle zusammen, um zur BadenMedia-Abschlussparty zu gehen. „Das Motto der Turngala greift dieses Wochenende sehr gut auf: ‚Jeder Mensch ist etwas Besonderes, bringt eine andere Geschichte und eigene Träume mit. Jede Situation bietet unglaublich viele zauberhafte neue Möglichkeiten, wir dürfen sie nur erkennen. Jedes Ende bedeutet einen neuen Anfang, wir dürfen nur bereit sein, ihn zu gehen.‘ Und somit fiebern wir schon auf das Landeskinderturnfest 2023 in Offenburg, wo auch unsere Kleinsten mit dürfen“, erklärt Lara Klösel.