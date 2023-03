Der Schwarzwaldverein Stühlingen lud zur Hauptversammlung in die Schür am Stadtgraben ein. Mit den Berichten, Wahlen und Ehrungen dauerte der offizielle Teil bis kurz vor Mitternacht. Noch während der Versammlung konnte ein 600. Mitglied neu begrüßt werden. Das Jahresprogramm und das große Engagement des Vorstands und der Mitglieder beeindruckte den Präsidenten des Dachvereins Schwarzwaldverein Meinrad Joos sehr, der zusammen mit seiner Frau Bernadette Joos aus Staufen angereist war.

Wahlen: Der Vorstand wurde per Akklamation (Handzeichen) gewählt. Wiedergewählt wurden die drei Vorsitzenden Antonia Kramer-Diem, Veronika Keller und Jutta Binner-Schwarz, Schriftführerin Sabine Sklenar, Kassiererin Rosemarie Lohrmann, Wegewart Michael Eisele, Naturschutzwart Martin Junginger sowie die Beiräte Antonia Albrecht, Reiner Gysel, Engelbert Klösel, Hubert Kramer, Andreas Mahler, Gerhard Schwarz, Manuela Würth und Kassenprüferin Gabriele Blattert. Ausgeschieden auf eigenen Wunsch sind die Beiräte Elsa Jänicke und Herbert Wiesmann sowie Hedi Christoph. Neu gewählt wurden die Beiräte Nina Engel (Jugend), Hans Maier, Margrieta Postma und Kassenprüfer Andreas Budde.

Berichte: Die Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz gedachte der verstorbenen Mitglieder, informierte zu den Bereichen Kultur und Jugend und führte Verabschiedungen und Ehrungen durch. Sie gab einen Ausblick auf die 35. Ausstellung „Von Fernweh und Heimweh. Andenken. Souvenirs", die bis zum 2. April geöffnet und mit einem vielfältigen Rahmenprogramm gespickt ist. Die seit einem Jahr bestehende Wegepatenschaft hat sich gut bewährt. Die Vorsitzende Veronika Keller hielt Rückblick und gab eine Vorschau zu den Wanderungen. Diese konnten ohne Corona-Vorschriften durchgeführt werden. Die 22 Wanderführer hatten Wanderungen für alle Altersgruppen vom Kind bis zum Senior im Programm gehabt und führten durch romantische Schluchten und Gipfel mit fantastischen Rundumblicken. Auch für Radfahrer und Bootsfreunde waren Angebote mit dabei. Die Kooperation mit der Grundschule Weizen sowie das Kinder-Ferienprogramm verliefen gut, auch gab es gemeinsame Wanderevents mit dem Schwarzwaldverein Bonndorf.

Neu gab Wegewart Michael Eisele einen Rückblick über sein erstes Jahr im Amt. In allen zehn Ortsteilen außer Bettmaringen sind 20 Wegepaten auf 178 Kilometer Wanderwegen aktiv. „Viele Waldbesitzer wissen nicht, dass es Wanderwege sind, sie sägen Bäume samt Schildern um, das ist immer mühsam, bis alles aufgeräumt und hergerichtet ist“, so Michael Eisele. Die Neuzertifizierung des Schluchtensteigs war wieder fällig, alle 150 Stellen wurden in Bild und Text dokumentiert. Es gab viele Arbeitseinsätze durch Käferbefall und Eschentriebsterben sowie zugewachsene Wege. Auch auf dem Ostweg, den gelbe-Raute-Wegen und den Judenlöchern waren er und seine Helfer aktiv.

In der Schür wurde die Gesundheitskonferenz des Landkreises Waldshut ausgerichtet, informierte die Vorsitzende Antonia Kramer-Diem. Fenster und Fassade wurden ausgebessert und gestrichen, im Schürgarten gab es viel Arbeit und neue Helfer. Für Martin Junginger sprang Rainer Gysel ein und bat um Gießpatenschaften und Unterstützung durch Landwirte mit Güllewagen zur Wässerung neuer Pflanzen auf dem Lindenberg. Die Bootsgruppe war auf 145 Kilometer mit 69 Teilnehmern in neun Touren unterwegs, besonders die Müllsammlung per Boot beeindruckte die Anwesenden. Ein eigenes Kapitel schrieb Engelbert Klösel mit dem Brunnen an der alten Bundesstraße.