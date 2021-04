von Yvonne Würth

Einen Warenkorb voller Ermutigungen gab es für die Frauen der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal. Die Resonanz übertraf die Erwartungen des Teams um Damaris Brunner mit über 100 Teilnehmerinnen der Zoom-Konferenz und der Referentin Veronika Schmidt aus Südhessen, wie Beate Strittmatter in einer Pressemitteilung schreibt.

Voller Optimismus

Referentin Veronika Schmidt aus Südhessen ermutigte die Zuhörerinnen, wie Beate Strittmatter erläutert: „Durch ihr offenes Wesen versprühte sie gleich bei ihrer Vorstellung viel Optimismus und Lebensfreude. In ihrem Vortrag erzählte sie aus ihrem Leben und wie sie zu ihrer Berufung und einem erfüllten Leben fand. Sie ermutigte die Zuhörerinnen, kleine Schritte nach vorn zu wagen und sich auch von Rückschlägen nicht abschrecken zu lassen. Nicht die Umstände seien entscheidend, sondern die Kraft Gottes, der die Einzelne, ihr Potential und ihre Sehnsüchte sieht, so ihr Credo. Als biblische Beispielgeschichte führte sie die Begegnung Jesu mit seinen Jüngern aus Matthäus 14 an, bei der Petrus aus dem Boot stieg und einige Schritte auf dem Wasser ging. Im Vertrauen auf Gott sei nichts unmöglich!“

Stühlingen So wird auf Wanderungen auch der Wissenshunger gestillt Das könnte Sie auch interessieren

Eine Kennenlernrunde am Anfang, Rückfragemöglichkeit und Gesprächsrunden in „Breakout-Rooms“, verschiedenen virtuellen Räumen, ermöglichte den Frauen das Miteinander: „Diese Möglichkeit des Austauschs war dem Team besonders wichtig, denn „die Frauen sehnen sich nach Gemeinschaft und nach Ermutigung“, so der Eindruck von Damaris Brunner. Und um diesen Bedürfnissen auch weiterhin gerecht zu werden, während die Pandemie den Alltag weiterhin einschränkt, gibt es bereits Überlegungen, weitere Click & Collect-Abende in kürzeren Abständen anzubieten. Im September ist mit „Meet & Collect“ ein Präsenztreffen für Frauen geplant – vorausgesetzt die Verordnungen lassen dies zu.“ Außerdem bietet das Ladies-Team fünf Termine „Click & Collect light“ an mit einem Warenkorb voller Ermutigungen ab dem 16. April.

Weitere Informationen lesen Sie hier:

www.wutachblick.de/ladies/