Stühlingen vor 4 Stunden

Verhältnisse auf Trainingsplatz nicht mehr zumutbar: FC Weizen wünscht sich Kunstrasen

Der FC Weizen will einen Kunstrasen bauen. Die neue Spielfläche soll den Naturrasen neben dem Hauptfeld, der hauptsächlich für das Training genutzt wird, ersetzen. Grund: Die aktuellen Trainingsbedingungen seien nicht mehr tragbar, wie Rolf Büche, Vorsitzender des Fördervereins, unserer Zeitung in einem Telefonat versicherte. Gleichzeitig will der Verein die veraltete Flutlichtanlage auf LED umrüsten. Die Gesamtkosten sind mit 340.000 Euro beziffert.