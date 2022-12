von Yvonne Würth

Die Vereine aus Mauchen luden zum Weihnachtsdorf ein. Neben Marktständen mit Selbstgemachtem und leckerem Essen präsentierte der Musikverein sein Jahreskonzert mit Ehrung, außerdem spielten die Jagdhornbläser Tiengen und die Jungmusiker brachten weihnachtliche Weisen zu Gehör. Währenddessen fand der Christbaumverkauf der Feuerwehr statt.

Mit Handwerk: Handwerksarbeiten brachte auch Conny Pulito aus Eggingen mit zum Weihnachtsdorf Mauchen.

Was eine gute Zusammenarbeit von einzelnen Vereinen im Dorf bewirken kann, das konnten unzählige Mauchener und Gäste erleben. Ein kleiner Teil der Mettinger Straße wurde in ein Weihnachtsdorf verwandelt und ein vorweihnachtliches Programm stimmte die Besucher auf die Weihnachtsfeiertage ein. Die Idee, sein Jahreskonzert im Freien coronakonform aufzuführen, hatte der Musikverein Mauchen bereits im Vorjahr.

Doch aufgrund der Verordnungen durfte es nicht stattfinden. Der Musikverein Mauchen spielte unter der Leitung von Fabian Korhummel die Stücke „Apertum“, „See You Again“ , „80er Kult(Tour)“ und „Wellerman.“ Mit Gesang untermalt wurden „Driving Home For Christmas“ (mit Sänger Peter Roth), „Fairytale of New York“ (mit den Sängern Dominik Rombach und Anika Güntert) sowie „Happy Xmas“ (mit den Sängern Peter Roth, Dominik Rombach, Anika Güntert, Ralf Keller und Alina Ebe). Außerdem wurde Thomas Kramer für 25 aktive Jahre geehrt, er erhielt die Ehrennadel in Silber mit Urkunde vom Bund Deutscher Blasmusikverbände überreicht.

Mit Ehre: Vorsitzender Ralf Keller (rechts) ehrte Thomas Kramer für 25 aktive Jahre im Musikverein Mauchen.

Den Nachmittag eröffnet hatten die Jungmusiker Sara Sailer, Julius Roth und Samira Gut (Posaune), Robin Wagnerbauer (Flügelhorn) sowie Leonie Gut und Fenja Sailer, unterstützt von der aktiven Musikerin Anna Hotz (Saxophon). Die Jagdhornbläser Tiengen hatten unter Leitung von Holger Knörzer Jagdmusik gespielt, mit dem „Zapfenstreich“ endete ihr Beitrag.