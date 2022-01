Stühlingen vor 30 Minuten

Verdacht auf Brandstiftung an Hundeschule: Alle Tiere gerettet

Ein Feuer an einer Hundeschule in Stühlingen wurde der Feuerwehr am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr gemeldet. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen ermittelt wegen Brandstiftung.