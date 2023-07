Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz hat sich im alten Schulhaus Lausheim versammelt. Thema der Sitzung waren die nächsten Schritte auf dem Weg zur Kirchenentwicklung 2030. Isolde Büche, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Büche informierte über die bei der Vollversammlung in Lauchringen gefassten Beschlüsse. Die neue Großpfarrei Waldshut Ost wird künftig „Römisch-katholische Kirchengemeinde an der Wutach“ heißen und ab 2026 acht bisherige Seelsorgeeinheiten zusammenfassen. Sitz der Kirche sei Tiengen, Sitz des Büros sei Stühlingen, seinen Wohnsitz könne der neue leitende Pfarrer selber wählen.

Aus dem Kreis der ehrenamtlichen und der hauptamtlichen Kräfte müsse jeweils eine Person gefunden werden, die im Ausschuss bei der Auswahl des leitenden Pfarrers mitwirkt. Vorgeschlagen wurde Norbert Scherble (Lausheim). Von Oktober bis Mitte November werden Bewerbungsgespräche geführt, thematisiert werden soll dabei auch das konkrete Anforderungsprofil, deshalb dürfen erstmals auch die Ehrenamtlichen mit dabei sein.

„Das gab es früher nie, dass Ehrenamtliche diese Beauftragung bekommen, das ist neu“, so Pfarrer Karl-Michael Klotz. Darüber äußerten sich mehrere Pfarrgemeinderäte, allgemeiner Tenor war, dass sie sich damit überfordert fühlen. „Ich finde es ganz schwierig, wenn ein Priester von außerhalb kommt, die Schwerpunkte der einzelnen Seelsorgeeinheiten nicht kennt, und ihn dann zu fragen, wie hältst du es damit“, gab Pfarrer Klotz zu bedenken.

Pfarrgemeinderat Tim Fischer wünschte sich mehr Informationen zum Zeitraum der Bewerbungsgespräche, da diese wohl nicht alle abends stattfinden würden, sondern tagsüber, wenn die Ehrenamtlichen ihrem Beruf nachgehen.

Bis zum Ende des Jahres werde der Name des neuen leitenden Pfarrers feststehen. 50 ausgewählte Pfarrer, davon 36 als Leiter der neuen Großpfarreien der Erzdiözese Freiburg sowie ihre Stellvertreter, werden an einem Interessenbekundungsverfahren teilnehmen und an einem Leitungskurs teilnehmen, um den Aufgaben einer Großpfarrei gewappnet zu sein.

Jeweils drei Pfarrgemeinderäte sollen im Übergangsgremium unter der Leitung von Claudia Reim (Horheim) aktiv werden können, in denen thematisch unterschiedliche Schwerpunkte behandelt werden. Die Anwesenden waren sich einig, je nach Datum und Themenwahl unterschiedliche Vertreter in das Gremium zu entsenden. „Das ist ein Vorteil gegenüber einem Ausschuss, dass man nicht immer die gleichen Leute schicken muss, dann lieber wechselnd“, freute sich Tim Fischer. Zuvor soll jeweils besprochen werden, was das Votum der Pfarrgemeinderäte zu den einzelnen Themen sei.