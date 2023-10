Der Pfarrgemeinderat Stühlingen traf sich zur öffentlichen Sitzung im Konradsaal. Eigentlich stand auf der Tagesordnung der Rechnungsabschluss 2022 und Investitionen 2024/2025. Durch eine Verlegung des Ortes und mangelnde Kommunikation darüber war allerdings niemand von der katholischen Verrechnungsstelle anwesend und die beiden Punkte wurden vertagt.

Anstehende Investitionen

Der Haupteingang der Kirche St. Gallus Eggingen werde gerichtet, unter anderem der Handlauf. Eine neue WC-Anlage müsse her durch den Verkauf des alten Pfarrhauses. Der planende Architekt schlug vor, in der Nähe des Treppenabgangs zur Heizung die neue Toilettenanlage einzubauen. Die Heizung soll durch eine neue Infrarotheizung ausgetauscht werden, wie bereits eine in der Kirche St. Benedikt Blumegg gebaut wurde. Kosten stehen noch nicht fest. Als eine der letzten Kirchen, die in Sachen Arbeitssicherheit berücksichtigt wurden, stehen Arbeiten in der Kirche Eberfingen an, auch hier müsse noch abgewartet werden, was der beschließende Ausschuss der neuen Pfarrei als Projekt genehmigen wird. Der Kreis der Stiftungsräte trifft sich am 13. Oktober zur konstituierenden Sitzung. „Wir haben bestimmte Dinge im Blick, aber ob sie genehmigt werden, wissen wir nicht“, erläuterte Isolde Büche.

Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Isolde Büche und Sandra Zyska werden in den beschließenden Ausschuss der Stiftungsräte der neuen Pfarrei An der Wutach gehen, als Vertretung haben sich Georg Hupfer und Regina Kaiser bereit erklärt. Entscheidungen werden im Stiftungsrat besprochen und weitergegeben an die katholische Verrechnungsstelle, welche diese in den neuen Haushaltsplan mit berücksichtigt, welcher dann verabschiedet werde, erläuterte Isolde Büche den anwesenden Pfarrgemeinderäten und den beiden Gästen.

Gottesdienste

Der leitende Pfarrer Karl-Michael Klotz teilte eine Übersicht aus zu den Gottesdiensten, bis Juli wurden die Termine durch den Liturgieausschuss festgelegt. Als zusätzliche zeitweise Kraft können Pfarrer Andre und für Wortgottesdienste auch Konrad Sieber eingesetzt werden. Pfarrer Andre hatte vor Weihnachten einen schweren Verkehrsunfall in Kamerun, zertrümmerte dabei seinen Ellenbogen und bekam eine Knochenhautentzündung. Er wartet derzeit auf eine Operation und wird bis Ende des Jahres in Stühlingen bleiben dürfen. Danach wird er ein neues Visum beantragen und weitere Vertretung hier übernehmen. Bis Mitte Oktober könne er auf jeden Fall für Vertretungsdienste eingetragen werden.

Konrad Sieber (67) stellte sich den Pfarrgemeinderäten vor. Der Pastoralreferent im Ruhestand lebt in Untermettingen und wird künftig den Beerdigungsdienst und weitere pastorale Aufgaben in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz versehen. Sandra Schanz wurde als Pfarrgemeinderätin mit Blumen und herzlichen Worten verabschiedet. Als weitere pastorale Kraft wird Sabine Funke künftig tätig sein zu 50 Prozent. Da eine höhere Besoldungsstufe angestrebt wird als üblich, Funke hat ein Hochschulstudium abgeschlossen, sei die Einstellung noch in der Prüfungsphase.

In der Schwebe stehe noch der Termin der Sternsinger Stühlingen um den Feiertag Dreikönig, 6. Januar. Da viele Ministranten während der Schulferien im Urlaub sind, sei dreierlei angedacht, eine Woche später oder mit anderen Sternsingern oder überhaupt nicht in Stühlingen. Die Erstkommunion wird im Mai 2024 mit insgesamt 50 Kindern gefeiert an vier Terminen und die Firmung am 21. und 22.Juni an den beiden Standorten Bettmaringen und Stühlingen mit Pater Thomas.

Die Anforderungen und Ängste wurden angesprochen, welche die neue Pfarrei An der Wutach mit sich bringt, als neuen Termin für die Pfarrgemeinderatssitzung im Konradsaal wurden der 14. Oktober oder der 21. November vorgemerkt, welche in Absprache mit dem katholischen Verrechnungsamt stattfinden sollen.