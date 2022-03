von Heidi Rombach

„Es geht schleppend voran“, sagen Björn Kromer und Marco Stritt im BZ-Gespräch, nachdem sie aus dem Ahrtal zurückgekehrt sind. Es war nicht das erste Mal, dass der Bauunternehmer Björn Kromer (42 Jahre) in Ahrbrück mit freiwilligen Helfern aus der Region vier Tage im Einsatz war, um beim Aufbau mit Hand an zu legen.

Ende Januar war er eigens zu einer Sondierungsfahrt in das Flutgebiet gereist. „Ganz klar stehen bei unserem Hilfseinsatz Betroffene ohne Versicherungsschutz im Fokus“, so sein Anliegen. Erstmals gesellte sich beim jüngsten Einsatz im Februar der 38-jährige Schreinermeister Marco Stritt aus Lausheim zum Wutach-Ahr-Team hinzu, wie sich die Gruppe nennt.

Hoch motiviert war die Mannschaft im November 2021 erstmals ins Ahrtal gefahren und konnte helfen. „Durch großzügige Spenden konnten wir direkt nach der Baustellenbesichtigung das erforderliche Material besorgen und sofort mit den Arbeiten beginnen“, resümiert Björn Kromer. Innerhalb einer Arbeitswoche konnten mehrere wichtige Arbeiten ausgeführt werden.

Das Team aus Wutach verlegte auch neue Leitungen in den vom Hochwasser betroffenen Häusern im Ahrtal. | Bild: privat

Tief beeindruckt zeigen sich Björn Kromer und Marco Stritt von den Schilderungen aus dem Ahrtal. Ihr großer Dank gilt erneut den Helfern, Spendenwilligen und Sponsoren. Dass die Fahrt ins Ahrtal nicht ganz so glimpflich vonstattenging, sei nur am Rande bemerkt. Denn von den ursprünglich 15 Männern konnten sich zunächst nur 13 Leute auf den Weg machen. Dann passierte etwas, womit keiner gerechnet hatte: Es gab einen Unfall auf der A 5, in den das Helferteam verstrickt war und das vom Autohaus Probst aus Bonndorf zur Verfügung gestellte Fahrzeug Totalschaden erlitt. Zwei Personen brachen darauf leicht verletzt, den Hilfseinsatz ab, so dass mit Björn Kromer noch elf Freiwillige verblieben. Zwei Tage später trat ein weiterer Kollege wegen Krankheit die 400 Kilometer lange Rückreise an.

Die Unterbringung Untergebracht waren die Helfer aus Wutach und Umgebung in Übernachtungscontainern, ausgerüstet mit zwei Stockbetten für vier Leute. Dazu gab es getrennte Dusch- und WC-Container. Beim Zusammensitzen am Abend hatten die Helfer die Möglichkeit in den Gesprächsrunden die Eindrücke des Tages zu verarbeiten und untereinander den anstehenden Arbeitseinsatz des nächsten Tages zu regeln.

Seit Missionsende ist Björn Kromer selbst durch eine Verletzung lädiert. „Nichtsdestotrotz verlief der Einsatz erfolgreich“, sind sich Björn Kromer und Marco Stritt einig. Sieben neue Mitstreiter waren erstmals dabei, die unkompliziert das Team ergänzten und es ermöglichten, auf die erste Mission aufzubauen. In den getrockneten Gebäuden standen nun der Aufbau von Trockenwänden und Mauern sowie Estrich und Elektroarbeiten an. Ebenso wurden Fundamente angefertigt und eine Bodenplatte gegossen, welche durch das Hochwasser weggespült worden war. „Besonders die Installationsgewerke waren gesucht für Elektro/Sanitär und Heizung. Denn die alten Leitungen mussten von Grund auf erneuert werden.“ Ein Lob gebührt den zuverlässigen Lieferanten: „Es hat funktioniert. Nach erfolgter Vorbestellung lief es bestens“, freut sich Björn Kromer.

Allerdings gehe es nur schleppend voran. Die Baukoordination kämpft mit Versichertengutachtern und Ämter. „Es ist schon acht Monate her, und die Menschen warten. Es ist uferlos“, meint Marco Stritt. Alles sei schmutzig. „Man sieht nur Dreck. Von der Straße her bis in den ersten Stock. Der Dreck zieht sich das ganze Ahrtal durch“, beschreiben sie die Lage. Notbrücken werden derzeit wieder zurückgebaut. Allerdings braucht es in Ahrbrück neue Brücken.

Björn Kromer indes spricht davon, dass Freundschaften geschlossen worden sind, so mit Rentner Horst und Peter sowie dem städtischen Mitarbeiter Walter, welcher „sich einfach um alles kümmert“. Junge Menschen unter 40 Jahren habe man kaum gesehen. Dafür aber viele ältere Menschen, welche das Gespräch suchten und vorrangig in Tiny Houses untergebracht sind. Die Bevölkerung zeigt sich dankbar für die Materialien und die getätigten Verwirklichungen.

Das Team um Björn Kromer und Marco Stritt besteht aus Schreinern, Elektrikern, Edelhelfer und Maurern. „Alles Allrounder, denen es Spaß macht, mal etwas anderes zu machen und zu helfen.“ Demnächst steht an, zwei gesponserte Küchen aufzubauen. Das Spendenkonto, aus denen Material finanziert wird, sei ziemlich aufgebraucht. Angefangene Projekte werden weitergeführt, die Planung dazu sei am Laufen. Vorort gebe es auch gute Partner und Lieferanten. „Wir wurden hervorragend von ihnen unterstützt“, unterstreichen die beiden Handwerker.