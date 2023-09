Zum gemeinsamen achten Moschtfäscht laden der Musikverein Mauchen und der Ja-Verein attraktives Dorfleben Mauchen am 16. und 17. September in und um das Rathaus Mauchen ein. Nach der Corona-Zwangspause und schlechtem Wetter findet nun die achte Auflage statt. Die beiden Vereine bieten ihr bewährtes Programm und freuen sich auf viele Besucher. Neu ist beim Kürbiswettbewerb, dass nicht nur die beiden größten Exemplare einen Preis bekommen. Es wird erstmals auch der kleinste Kürbis prämiert. Wie die stellvertretende Vorsitzende Annika Heer in einer Pressemitteilung schreibt, konnten die Musikvereine aus Blumegg, Epfenhofen und Dillendorf für das Mostfest gewonnen werden. Als Höhepunkt werden die Blechbuddies aus Eberfingen am späten Samstagabend spielen.

Der Beginn des achten Mauchener Moschtfäschts ist am Samstag, 16. September, um 18.30 Uhr sowie am Sonntag, 17. September, um 11 Uhr. Es gibt vielfältige Speisen, darunter Vesper- und Käsebretter mit frischem Bauernbrot am Samstag und Kürbissuppe, frische Salate und knuspriges Schweinefilet vom Grill sowie eine Kaffeebar mit einem reichhaltigen Angebot an Kuchen und Torten am Sonntag. Das Kinderprogramm wird im Obergeschoss des Rathauses Mauchen angeboten und die Jungmusiker verkaufen Tombola-Lose, mit denen regionale Produkte gewonnen werden können. Die Prämierung des Kürbiswettbewerbs findet am Sonntag um 15 Uhr statt, dafür kann jeder und jede den größten und kleinsten Kürbis vorbeibringen und die Exemplare wiegen lassen.