von flo

Der SV Ewattingen erlebte in seiner Geschichte Höhen und Tiefen. In unserer Serie berichten wir über wichtige Stationen in der 70-jährigen Vereinshistorie. In der jüngeren Vereinsgeschichte mutierte der SV Ewattingen zur Torfabrik.

Als Axel Schweizer am 6. Juni 2018 in der Festhütte auf dem Sportgelände „Auf Eck“ zum letzten Mal als Trainer zum Mikrophon greift, fühlt es sich für viele der Anwesenden ein wenig so an wie der Abschied von einem Familienmitglied. Es fließen sogar Tränen. Und dann sagt Axel Schweizer: „Zweimal denselben Verein zu trainieren, ergibt eigentlich keinen Sinn, aber Ewattingen ist etwas anderes.“ Dass er sich eine Rückkehr ausdrücklich offenlässt, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass seine dreijährige Mission unvollendet blieb. Unter Axel Schweizer war der SV Ewattingen so nah dran am Wiederaufstieg wie seit Jahren nicht mehr.

Die erste Mannschaft war in die Jahre gekommen. Es gab kaum noch Spieler, die unter 30 Jahre alt waren, aber dafür einige über 40 Jahre. 2009 beendeten mit Fred Schmidt und Alex Färber zwei SVE-Dauerläufer die Karriere, die jeweils mehr als 1000 Spiele in den Beinen hatten. Torjäger Fred Schmidt hatte bereits 2003 sein Abschiedsspiel gegeben, allerdings immer wieder den Rücktritt vom Rücktritt erklärt, weil Not am Mann war. In den 2010er Jahren stieß ein Dutzend Nachwuchsspieler zu den Aktiven. Einige von ihnen holten in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Weizen die Meisterschaft.

„Schweizer oder nichts“

In den ersten Jahren wurde die Mannschaft von ehemaligen Spielern trainiert, wie Georg Vetter, Gernot Würth oder Jochen Müller. Vor der Saison 2015/16 suchte der Verein erneut nach einer externen Lösung. Nach einer ersten Kandidatenvorstellung stand für den Vorsitzenden Stefan Kech in Anspielung auf Pep Guardiola fest: „Schweizer oder nix!“

Der Wunschkandidat Axel Schweizer vereinte zwei wichtige Ewattinger Urtugenden: Er verfügt im Clubheim über äußerst strapazierfähiges Sitzfleisch und ist nicht auf den Mund gefallen. Vor allem aber überzeugte er durch seinen Fußballsachverstand. Axel Schweizer formte aus jungen Einzelspielern eine Einheit. Sein Sohn Andi, den er aus Tuningen mitbrachte, bildete mit Bonndorf-Rückkehrer Daniel Kienzle ein kongeniales Sturmduo. Der SV Ewattingen, der noch nie zu den Torfabriken zählte, fuhr nun plötzlich Kantersiege ein.

Bereits in seinem zweiten Jahr führte Axel Schweizer seine Elf zur Herbstmeisterschaft. Doch in der Rückrunde ging ihr die Luft aus. Dass aus dem Aufstieg nichts wurde, lag auch an Verletzungen oder beruflichen Ausfällen. Axel Schweizer verabschiedete sich am 6. Juni 2018 von seiner SV Ewattingen-Familie.