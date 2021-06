Grimmelshofen vor 4 Stunden

Unbekannte brechen in Haus in der Brückenstraße in Grimmelshofen ein

In ein Haus in Stühlingen-Grimmelshofen ist am Sonntagabend, 13. Juni, eingebrochen worden. Die Eingangstüre des Hauses wurde aufgehebelt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.