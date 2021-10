von Yvonne Würth waldshut.redaktion@suedkurier.de

Nach dem europaweit ausgelobten Architektenwettbewerb wurden am Mittwochabend die 13 von einem Preisgericht bewerteten Entwürfe in der Stadthalle Stühlingen ausgestellt. Der erste Preis und das Preisgeld von 20.500 Euro gehen an Florian Hagmüller von der Schaudt Architekten GmbH Konstanz und Sigurd Karl Henne von der BHM Planungsgesellschaft mbH Bruchsal.

Planungswettbewerb: Am Freitag hatte das Preisgericht sich in einem Zeitraum von zehn Stunden die 13 Entwürfe angeschaut und in mehreren Durchgängen mündlich sowie schriftlich bewertet, bei der Abstimmung wurde auf Einstimmigkeit geachtet. Der zum Vorsitzenden gewählte freie Architekt Hubert Schmidtler aus Karlsruhe appellierte an alle 23 Teilnehmer, sich immer frei zu äußern, zu fragen und sich in gleichberechtigter Weise an den Diskussionen zu beteiligen. Nach einem ersten wertungsfreien Info-Rundgang wurden in Wertungsrundgängen mündlich sowie schriftlich die Arbeiten beurteilt und über die Reihenfolge abgestimmt. Die 13 Entwürfe waren anonymisiert abgegeben und von der Vorprüfung mit einer Tarnzahl versehen worden, die Verfassererklärungen wurden erst im Anschluss an die Abstimmung geöffnet und verlesen.

Zahlreich waren die Besucher, die zur Vorstellung des Architektenwettbewerbs Rathaus Stühlingen in die Stadthalle gekommen waren. Im Bild schauen sich die Mitarbeiter der Stadt und Stadtrat Wolfgang Zengel (links) den Siegerentwurf genau an, sie kennen die Herausforderungen durch ihre tägliche Arbeit am besten. | Bild: Yvonne Würth

Vorstellung der 13 Entwürfe: Am Mittwoch erläuterte der freie Architekt Hubert Schmidtler aus Karlsruhe die Entwürfe und ging dabei ins Detail, so erhielten die sehr zahlreichen Besucher eine Einsicht in die Arbeit der Architekten. Die Planungsaufgabe bestand darin, das denkmalgeschützte Rathaus im Herzen des außergewöhnlichen historischen Ortskerns zu sanieren, umzubauen und durch einen Anbau zu erweitern. Dabei sollen die Nutzungen einer zeitgemäßen, offenen Gemeindeverwaltung auf das Bestandsgebäude und den Anbau verteilt werden. Ziel des Wettbewerbs war es, in städtebaulicher, funktioneller, architektonischer, freiraumplanerischer und wirtschaftlicher Hinsicht gute und entwicklungsfähige Vorentwürfe für Bestands- und Neubau des Rathauses sowie ein Freiraumkonzept zu erhalten.

Der unschöne geschlossene Durchgang, das Gässle (Bild) soll nach den Plänen des Siegerentwurfs durch einen Glasbau ersetzt werden. Filigran, barrierefrei und durchgehend hell soll das neue Ensemble historisches Rathaus und der Neubau, ehemals Haus Hug, hier sich dem historischen Stadtkern anpassen. | Bild: Yvonne Würth

Der Siegerentwurf: Architekt Florian Hagmüller war zusammen mit seinem Team aus Konstanz angereist und stand für Fragen zur Verfügung. Unter Beachtung einiger Kritikpunkte, welche ihm schriftlich vom Preisgericht mitgeteilt wurde, soll sein Büro die Arbeit zur Ausführung bringen. In seinem Entwurf war die Verbindung von Bestand und Neubau durch eine zwischengelagerte Glasfuge geplant, die als Verbindungselement zum Bestand das historische Rathaus optisch freispielt. Der Haupteingang befindet sich im Neubau, ein weiterer Zugang zum Gebäude durch den denkmalgeschützten Torbogen wird durch einen neu entstehenden Innenhof zwischen Bestand und Neubau ermöglicht und bietet einen ruhigen Aufenthaltsraum im Freien. Der im Erdgeschoss liegende Trau- und Sitzungssaal kann stufenlos auf den Rathausvorplatz erweitert und gemeinsam genutzt werden. Im alten Rathaustrakt sollen von oben nach unten Archiv, Personal, Bürgermeister und Bürgerbüro untergebracht sein, im neuen Rathaustrakt Bauamt, Finanzen, Saal und im Keller das Archiv.

Die Pläne und Erläuterungen für den Umbau mit Sanierung und Erweiterung des Rathaus Stühlingen des Architekturbüros Schaudt Architekten GmbH Konstanz und des Landschaftsarchitekturbüros BHM Planungsgesellschaft mbH Bruchsal hatten das Preisgericht überzeugt. | Bild: Yvonne Würth

Das Preisgericht: Die Jury, welche sich die 13 Entwürfe am Freitag genau angesehen, nachgefragt und diskutiert hatte, bestand aus 23 Personen. Darunter waren Freie Architekten, Freie Landschaftsarchitekten und Sachverständige aus Baden-Württemberg sowie Bürgermeister Joachim Burger und Gemeinderäte. Zu den neun stimmberechtigten Preisrichtern gehörten die Freien Architekten Wolfgang Riehle (Reutlingen), Hubert Schmidtler (Karlsruhe), Afshin Arabzadeh (Nürtingen), Odile Laufner (Stuttgart), Stefan Fromm (Dettenhausen) sowie Bürgermeister Joachim Burger, Bürgermeisterstellvertreterin Marianne Würth und die Gemeinderäte Alexander Mut und Corinna Pieper.

Das Rathaus Stühlingen: 1904 wurde das Rathaus Stühlingen neu nach dem Plan des Bautechnikers Wehle gebaut, nachdem das alte von einem Brand zerstört wurde. Der Stühlinger Chronist Gustav Häussler erwähnte bereits 1966 die unpraktische Aufteilung der Büros und die ungenügende Zahl von Räumen, da die Einwohnerzahl nach dem Zweiten Weltkrieg gestiegen und die Arbeit im Rathaus umfangreicher wurde. Mit der Gemeindereform in den 70er Jahren kamen die umliegenden selbstständigen Gemeinden dazu, davor war das Rathaus nur Verwaltungszentrum für die Stadt Stühlingen. Bereits 1984 fanden erste Fachgespräche mit Sanierungsbüros und den Förderstellen in Stuttgart zur Durchführung einer Stadtsanierung in Stühlingen statt. Nachdem das Dorf (Unterstadt) mit Finanzmitteln aus der Städtebauförderung 2006/2007 grundlegend erneuert wurde, soll nun im zweiten Teil das Städtle (Oberstadt) folgen. Durch die Aufnahme in die Förderung des Landessanierungsprogramm (LSP) mit Bewilligungsbescheid vom März 2019 sind die ausgeschriebenen Maßnahmen der Erneuerung und Erweiterung des denkmalgeschützten Rathauses sowie der angrenzenden Freiflächen förderfähig. „Ein ganz bemerkenswerter Umstand, nach 55 Jahren und der Eingemeindung von neun weiteren Stadtteilen in den 1970er Jahren, nun endlich die Voraussetzungen für einen Neubau zu schaffen und den Startschuss für dieses Projekt und dessen Bau geben zu können“, freut sich die Gemeindeverwaltung in der Pressemitteilung.

Termine: Eine weitere Besichtigung der Arbeiten für die Öffentlichkeit in der Stadthalle Stühlingen am Bahndamm 13 ist am heutigen Freitag, 29. Oktober, zwischen 16 und 18 Uhr möglich, weitere Besichtigungen können mit der Gemeinde vereinbart werden. Am Donnerstag, 9. Dezember, finden die internen Bietergespräche statt.