von Yvonne Würth

Der Jugendbeteiligungsrat der Stadt Stühlingen traf sich zur Hauptversammlung im Sitzungssaal des Feuerwehrgerätehauses Stühlingen. Neben dem Rückblick nach dem ersten Jahr und dem Ausblick gab es auch Ehrungen und Wahlen.

Rückblick und Ausblick

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten einige Aktionen von den Jugendlichen umgesetzt werden. So unterstützten sie den Handels- und Gewerbeverein (HGV) bei der Aktion „Stühlinger Herbst“ an der Einlasskontrolle, sie reinigten die Einsegnungshalle auf dem Stühlinger Friedhof und sie organisierten die erste U18-Bundestagswahl in Stühlingen.

Für das Jahr 2022 haben sie bereits Projekte geplant, die zum Teil für das Allgemeinwohl sind, zum Teil aber auch für den eigenen Spaß und die Gemeinschaft der Jugendlichen. Der Jugendcontainer soll mit einem neuen Anstrich innen und außen sowie mit neuen Möbeln und einem Außensitz attraktiver werden. Außerdem sind Besuche anderer Jugendzentren und Ausflüge geplant.

Wahlen und Ehrungen

Die sechs Jugendlichen, die zwischen September 2020 und November 2021 im Jugendbeteiligungsrat tätig waren, wurden geehrt, wie die Jugendlichen mit Familienbeauftragter Andrea Barth und Janine Lüber von der Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung informieren.

Neben einem dicken Lob für ihren Einsatz und das Durchhalten in diesen herausfordernden Zeiten gab es eine Urkunde, eine personalisierte Geldbörse mit Stühlinger Gulden, einen Gutschein für einen Gastronomiebetrieb und eine kleine Holzscheibe als Symbol für einen eigenen Baum.

Die Aktion: In ihrem ersten Jahr haben die Stühlinger Jugendlichen bereits einiges auf die Beine gestellt, darunter die erste U18-Wahl in Stühlingen, die einige Tage vor der Bundestagswahl stattgefunden hat. Im Bild sind neben den Jugendlichen auch die Bundestagskandidaten zu sehen, die zur Wahlparty gekommen waren. | Bild: Yvonne Würth

Für ein Jahr gewählt wurden Melina Matt, Vanessa Thiel, Johanna Bottler, Michele Hurrle, Vanessa Kech und Gitta Kramer.

Der Jugendtreff Die Jugendlichen treffen sich jeden Freitag von 17 bis 20 Uhr im Jugendcontainer auf dem Gelände des Bildungszentrums Stühlingen. Interessierte Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren sind gerne gesehen und werden gerne willkommen geheißen. Der Jugendbeteiligungsrat ist per E-Mail (jugend@stuehlingen.de) sowie auf Instagram (jugendbewegt_stuehlingen) zu erreichen.

Zu den Vertretern des Jugendbeteiligungsrat seit den Kommunalwahlen 2019 gehören die beiden Bürgermeister-Stellvertreter Marianne Würth (FW) und Rüdiger Mayer (CDU) sowie die vier Mitglieder des Gemeinderats Stefan Beck, Jens Bryssinck, Dominik Rombach (FW) und Corinna Pieper (CDU).

Die U18-Wahl: Die selbst gebaute Wa(h)l-urne wurde von Melissa Matt und Emanuel Krampez einige Tage vor der Bundestagswahl 2021 geleert. | Bild: Würth, Yvonne

Ideen und Aktionen 2022

Das Motto für das Jahr 2022 lautet „Frischer Wind für unsere Zukunft.“ Ein großes Augenmerk soll dabei auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt werden. Ab dem Frühjahr soll in Stühlingen ein Jugendwald entstehen, die Pflanzung der ersten Bäume sollen den Beginn markieren.