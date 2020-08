von Yvonne Würth

Zusammen mit Klaus Böhler aus Eberfingen und Siegfried Amann aus Stühlingen hatte Dietmar Güntert die Stellfalle aufgebaut, wie sie früher ausgesehen hatte. „Anfang 2018 hatte ich den Platz entdeckt und die Genehmigung des Wasserwirtschaftsamts und des Regierungspräsidiums Freiburg eingeholt.“ Dieter Oberist vom Stadtbauamt Stühlingen hatte ihn dabei unterstützt. Im ersten Jahr wurde der Wildwuchs beseitigt. Das Rad stammt aus einem Wutöschinger Kanal. Siegfried Amann besorgte das Schalmaterial. Gemeinsam mit Klaus Böhler hatten die drei Männer in den vergangenen zwei Jahren die Verbindung zur Wutach hergestellt und die Brücke saniert. „Mein besonderer Dank gilt der Stadt Stühlingen und Eberfingens Ortsvorsteher Wolfgang Löhle“, betont Dietmar Güntert. Für ihn hat sich die Arbeit gelohnt, um den Sinn der damaligen Bewässerung auch heute deutlich zu machen, ein Denkmal zu setzen als Erinnerung für die Nachwelt. „Der Bewässerungsgraben wird gut aufgenommen von den Radfahrern, es gab schon viele Interessierte, die nachgefragt hatten, was das wird“, erzählt Güntert.

Die Brücke gehört wie die Stellfalle zu den Zeitzeugen, die neu erstellt bzw. mit alten Elementen herausgeputzt an die Bewässerung der Felder und Wiesen zwischen dem Mittelalter und dem zweiten Weltkrieg erinnert.

Alte Wässerwiesen

Die Infotafel mit den drei Eberfinger Tannen wurde im Rahmen der Flurbereinigung aufgestellt. Erläutert wird neben Daten über Eberfingen die Wiesen-Bewässerung. Diese stellte eine besondere Form der Bewirtschaftung von Wiesenflächen in der Landwirtschaft mit dem Ziel der Düngung und besseren Wasserversorgung der Wiesen. Grünlandflächen, die durch das Aufstauen von Bächen künstlich bewässert wurden, bezeichnete man auch als Flößwiesen.

Die sogenannten Wässerwiesen sind ein Element historischer Kulturlandschaften in Mitteleuropa, welches seinen Ursprung wohl im Mittelalter hat. Hierzu legte man ganze Bach- und Grabensysteme sowie kleine Weiher an, um das Wasser zur Ertragssteigerung durch Bewässerung und Düngung auf die Wiesen zu leiten. Im 19. Jahrhundert erfuhr die Methode der Wiesen-Bewässerung einen großen Aufschwung, da eine rasch wachsende Bevölkerung die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion notwendig machte. Hierfür wurden auch immer wieder die an die Wiesen angrenzenden Flüsse mit einbezogen.

Wässerungs-Genossenschaften

In den 1830er Jahren haben sich dann auch die Eigentümer der Moosbrunnen- und Platzwiesen in Eberfingen entschieden, ihre Wiesen zu bewässern und dies im Wasserrechtsbuch entsprechend absichern zu lassen. 1851 wurde mit dem badischen Wiesenkulturgesetz die Möglichkeit geschaffen, sogenannte „Kulturunternehmungen“ auch gegen den Einspruch einzelner Besitzer durchführen zu können, mit der Folge, dass bis Anfang des 20. Jahrhunderts landauf landab neue Wässerungs-Genossenschaften gegründet wurden.

Das Sulzfeld-Wehr beim Parkplatz Schinderwald gegenüber der Firma Wutal ist nur knappe fünf Kilometer vom neu erstellten Bewässerungskanal zwischen Eggingen und Eberfingen entfernt. Hier war Engelbert Klösel federführend im Einsatz.

Bald jedoch verloren die Wässerwiesen ihre ökonomische Bedeutung. Nach dem zweiten Weltkrieg erlahmte das Interesse an den aufwändigen Anlagen vollends. Die düngende Wirkung der Wiesenwässerung wurde ersetzt durch den arbeitssparenden Einsatz von Mineraldünger. Weite Grünlandflächen wurden auch oft zugunsten des Getreide- bzw. Maisanbaus aufgegeben oder durch die Einrichtung neuer Verkehrsverbindungen durchschnitten und nicht mehr bewirtschaftet.

Tipp für Radwanderung: Wer sich die beiden freigelegten und teilweise neu nach altem Vorbild gebauten Stellfallen anschauen möchte, kann sie per Rad gut erkunden. Das Stühlinger Sulzfeld-Wehr beim Parkplatz Schinderwald gegenüber der Firma Wutal ist nur knappe fünf Kilometer vom neu erstellten Bewässerungskanal zwischen Eggingen und Eberfingen entfernt. Es ist innerhalb von 20 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar und lädt ein zum Eintauchen in die Vergangenheit. Bei der Sanierung dieser Anlage war Engelbert Klösel federführend. Auch er hat altes Handwerk und alte Gerätschaften mit neuen Elementen und neuem Material kombiniert.