Margarethe Preuß hat Geschichte geschrieben: Sie war 1971 nicht nur die erste Frau im Gemeinderat der damals noch selbstständigen Stadt Stühlingen, sie saß auch als erste Frau im Kreistag. Zugetraut hatten ihr das gerade die Männer, die sie damals als Kandidatin haben wollten, allerdings nicht: „Damals wurden Alibi-Frauen für die Kandidatenlisten gesucht. Die meisten mussten ihren Mann fragen, das habe ich nicht gemacht“, erinnerte sich die damals 84-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung vor drei Jahren. Margarethe Preuß war in ihrer Zeit eine Vorkämpferin, nun ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben.

Vorkämpferin in der Kommunalpolitik

„Mit dem Tod von Margarethe Preuß verliert die Stadt Stühlingen eine große und von den Menschen sehr geschätzte Persönlichkeit. In der CDU war sie eine Vorkämpferin, die in der männerdominierten Kommunalpolitik der 1970er bis Mitte der 1990 Jahre in Stühlingen und im Landkreis ,ihren Mann‘ gestanden ist“, erklärt der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Waldshut in einem Nachruf.

Als Gemeinderätin (1971) und als erste weibliche Kreisrätin (1973 bis 1994) habe sie viel für die Menschen in Stühlingen und im Landkreis bewegt. „Ihr Tod macht uns in der CDU tief betroffen. Denn mit ihrer Persönlichkeit hat sich Margarethe Preuß nicht nur viel Anerkennung erarbeitet sondern auch viele persönliche Freundschaften geknüpft.“ Bis zuletzt stand Schreiner mit ihr in regelmäßigem Austausch.

Margarethe Preuß blätterte 2019 für unsere Zeitung in einem ihrer vielen Alben. Dokumente ihres langen Engagements in der Kommunalpolitik. | Bild: Gerald Edinger

Vorbild Kurt Georg Kiesinger

In einem Porträt, das in dieser Zeitung am 18. März 2019 veröffentlicht wurde, erklärt die streitbare Kommunalpolitikerin, dass ihr in den heutigen Diskussionen der Respekt vor der Meinung des Gegenübers fehlen. Ihr politisches Vorbild war Kurt Georg Kiesinger (CDU), 1966 bis 1969 dritter Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Politik spielte schon in ihrem Elternhaus immer eine große Rolle.

Während ihre Mutter und ihre Schwester dem sozialpolitischen Flügel der CDU angehörten, war Margarethe Preuß eher dem rechten Parteiflügel zugewandt. Als sie 1962 mit ihrem Mann nach Tiengen kam, trat sie in den CDU-Stadtverband ein, 1970 wurde sie stellvertretende Vorsitzende an der Seite von Emil Zeller. Sie wohnte in Wutöschingen und war in Tiengen Lehrerin für Handarbeit, Hauswirtschaft und Turnen. Zunächst hatten ihre Kinder Priorität, doch 1971 sagte sie zu, in Stühlingen zu kandidieren. Sie wurde mit 704 Stimmen gewählt.

Weithin geschätzt und respektiert

Margarethe Preuß wurde 1973 mit 3804 Stimmen in den Kreistag gewählt. Damit sorgte sie für kommunalpolitische Geschichte in mancherlei Hinsicht. Der damalige Landrat Norbert Nothhelfer schrieb in einem Brief an sie: an die Herren Kreisverordneten. Der Protokollchef fand schließlich doch die korrekte Formulierung. Künftig sagte der Landrat zur Eröffnung der Sitzung: „Frau Preuß, meine Herren.“

Die Politikerin wurde wegen ihres selbstbewussten Auftretens, geschätzt respektiert und anerkannt. Sie engagierte sich in den Kreistagsausschüssen für Schulen, Kultur und Fremdenverkehr sowie im Sozial- und Gesundheitsausschuss.

Margarethe Preuß erhielt viele Auszeichnungen für ihr Engagement: die Ehrenurkunde der Stadt Stühlingen, die Medaille des Landkreises Waldshut und die Ehrenmedaille des Landes Baden-Württemberg. Im Jahr 2000 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.