Bereits zum 50. Mal wird am Sonntag in Grimmelshofen Sichelhänki gefeiert. Aber was steckt eigentlich dahinter?

Früher wurde das Getreide mit der Sichel abgeerntet, diese anstrengende Handarbeit wurde oft von Wanderarbeitern ausgeführt. Zum Abschluss der Ernte-Arbeiten schlug der Bauer die Sichel in einen Balken, wo sie bis zum Beginn der nächsten Ernte verblieb. Diese Aktion wurde Sichelhänki genannt und war der Beginn der Feierlichkeiten nach der Ernte. Der Bauer lud die Schnitter zu Essen und Trinken ein, bei den wohlhabenden Landwirten gehörten zum Essen ein geräucherter Schinken und die Sichelhänki-Küechli dazu, in Fett gebackene Hefefladen. Und Tradition sei es gewesen, ein Fass Galli-Bier aus der Brauerei Röthenbacher Fützen zu holen, so die Vorsitzende der Landfrauen, Yvonne Müller.

Bis in die 60er Jahre wurde die Sichelhänki in Grimmelshofen in der Familie gefeiert, gemeinsam mit den Erntehelfern. Dann hielt die Technik Einzug: Die Dorfgemeinschaft kaufte 1963 zwei Mähdrescher, welche die mühselige Handarbeit ersetzten. Bürgermeister Karl Müller organisierte die Fahrer und Termine und nach Abschluss der Arbeiten wurde auf dem Pfaffenholz-Grillplatz gefeiert. Später zog die Feier ins Feuerwehrgerätehaus um. 1973 übernahm der Landfrauenverein die Ausrichtung der Sichelhänki. Die Sichelhänki-Küechli wurden lange Jahre unter Regie von Anita Müller hergestellt. Seit 2022 übernimmt das die Familie Umiker.

Das Programm der Sichelhänki: Um 10 Uhr findet der Gottesdienst in der Kirche St. Martin statt, musikalisch umrahmt vom gemischten Chor Grimmelshofen. Weiter geht es im Gemeindehaus Grimmelshofen ab 11.45 Uhr. Der Musikverein spielt zum Frühschoppenkonzert auf und um 15 Uhr führen die Sirenenläufer einen Tanz auf. Diese Kindergruppe der Feuerwehr des Ausrückebereichs Ost besteht seit November 2022. Als Hingucker gibt es eine Oldtimer-Traktoren-Ausstellung der Oldtimerfreunde Blumberg.