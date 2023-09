Auch während der Sommerferien waren die Tischtennisfreunde Stühlingen aktiv: Sie hatten im Rahmen des Ferienprogramms Stühlingen zu einem Nachmittag in die Stadthalle eingeladen. Der Vorsitzende Sven Demuth freute sich, dass innerhalb der ersten Minuten nach der Öffnung des digitalen Anmeldeformulars bereits alle Plätze vergeben waren. Beim Ferienprogramm waren die beiden Vorsitzenden Jens Lasarzick und Sven Demuth, die Schriftführerin Manuela Steinle sowie die Jugendspielerinnen Lena Sadrina, Hour Alsayed und Sara Seiler mit dabei.

Die 30 Kinder im Alter zwischen drei und 16 Jahren wurden nach dem Aufwärmen nach Altersklassen und Geschlechter aufgeteilt. Die Jüngeren hatten viel Spaß bei der spielerischen Begegnung mit dem Tischtennis-Sport beim Parcours mit Luftballons und Tischtennis-Bällen. Die Älteren übten ihre Praxis im Tischtennis-Training, um anschließend im Turnier ihr Können zu zeigen. Zum Abschluss gab es für alle eine Teilnehmerurkunde und kleine Preise, die Erstplatzierten erhielten Medaillen und Pokale.

Die Tischtennisfreunde Stühlingen stellen vier Herren-Mannschaften, drei Damen-Mannschaften und drei Jugendmannschaften. Die Damen sind kürzlich in die Verbandsliga aufgestiegen, die Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren sind in der Verbandsoberliga Mädchen angetreten, der höchsten Liga in Baden-Württemberg. Die zweite Herrenmannschaft hatte den Pokalsieg in der Klasse B geholt, auch Einzelspieler hatten Erfolg in Turnieren in ganz Baden-Württemberg. So gewann Lena Sadrina das Doppel bei den Jugendmeisterschaften des Behindertensports in Jülich in Nordrhein-Westfalen.

Die Jugendarbeit wird groß geschrieben im Verein. Die Kooperation mit den Schulen wird im neuen Schuljahr ausgebaut: Alle Grundschulklassen können den Tischtennis-Sport während der Schulzeit drei Wochen lang kennenlernen. Bei den Mini-Meisterschaften dürfen Kinder und Jugendliche schnuppern, die nicht aktiv an Saisonspielen teilnehmen. Neben den sportlichen Erfolgen zählen bei den Tischtennisfreunden auch gesellige Anlässe wie der Saisonabschluss, der Besuch des Bundesligaspiels und die Weihnachtsfeier.

Trainingsstart für die Kinder ist am Mittwoch, 13. September, von 18 bis 20 Uhr, die Jugendrangliste I in Stühlingen findet am 15. Oktober statt und die Bezirksmeisterschaften in Blumberg für Kinder und Erwachsene sind am 4. November.