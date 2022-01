von Angela Böhrer

Stolz sein auf ihre Leistung können die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b der Realschule Stühlingen. Zusammen mit ihren Lehrerinnen Brigitte Hauser und Mirjam Molnar haben sie ein 80-seitiges Buch mit Gedichten, Texten und Fotos herausgegeben.

Im ersten Teil des Buches geben die Jugendlichen einen Einblick, wie sie ihre Heimat sehen, was sie mit ihrer Heimat in Verbindung bringen, wie sie sich dort fühlen. „Heimat ist mein bester Freund, meine beste Freundin, meine Familie.“ „Heimat ist die Liebe zu allem, was meine Heimat ausmacht, ich will nie wieder weg, nimmer mehr.“ Tiefe Gefühle für das Leben in der Heimat spiegeln sich in den meisten Texten wider. Einig ist man sich darüber, dass der „Sporti“ der Ort ist, an dem man sich am liebsten trifft und austauscht.

Ein zentrales Thema für 16-Jährige ist die Freundschaft. „Es sind die Menschen, mit denen du lachen, weinen und leben kannst.“ „Es ist wichtig, dass man jeden Moment mit diesen Menschen wertschätzt.“ Es fällt auf, dass nicht nur gemeinsamer Spaß genannt wird sondern auch gegenseitige Hilfe und Verantwortung füreinander.

Beeindruckende Beiträge

Beeindruckend sind die Beiträge zum Thema Glaube, die ihren Ursprung im Religionsunterricht fanden. Gleich am Anfang des Kapitels ein Danke für all das, was was für diese Jugendlichen nicht selbstverständlich ist – eine gesunde und glückliche Familie, etwas zu essen und trinken. Sie bitten für diejenigen, die dieses Glück nicht haben. Auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Glaube findet statt: „Warum tragen Engel Schwerter, wenn sie doch für den Frieden stehen?“ „Ist Weihnachten ein Fest des Friedens oder die Verleugnung des Krieges?“ Auch das Thema Corona wird angesprochen und in einem Gebet formuliert: „Gib uns genug Unterstützung, Freundschaften aufrecht zu erhalten, auch wenn wir uns momentan nicht treffen sondern nur telefonieren können.“

Weitere Themen, die von den Realschülerinnen und Realschülern reflektiert und in tief durchdacht in Worte gefasst werden, sind Träume, Angst, erwachsen werden und älter werden. Deutlich wird dabei der Druck, durch Schule, Hobbys und Zukunftsentscheidungen, dem die Jugend ausgesetzt ist. Dazu der Tipp: „Biete Hilfe und bitte um Hilfe!“. Bemerkenswert, dass die jungen Verfasser sich auch mit dem Thema Altern intensiv auseinandergesetzt haben. „Eigentlich ist Altern ein Privileg, aber wir schätzen es nicht wert.“ Als Richtschnur für das Leben nach der Schule kann der letzte Text verstanden werden. „Habt Mut, Eure Träume und Wünsche zu erfüllen und den Mut, Euch selbst treu zu bleiben.“

Im Schlusswort schauen die Schüler auf ihre Schulzeit an der Realschule Stühlingen zurück, die im Sommer zu Ende geht: „Es gibt nicht vieles im Leben, was immer da sein wird. Doch die Erinnerung an sechs gemeinsame Jahre bleibt immer.“

Die beiden begleitenden Lehrerinnen Brigitte Hauser und Mirjam Molnar bedanken sich auf der letzten Seite beim Förderverein der Realschule für die finanzielle Unterstützung des Projektes und richten einen Dank an ihre Abschlussschüler: „Wir danke Euch für Eure Offenheit und Euren Mut, Texte und Gedanken aufzuschreiben und zu veröffentlichen.“