von vonne Würth

Einen gelungenen Auftakt der Theaterabende in der Klosterschüer Ofteringen konnte der Radsportverein Ofteringen verbuchen. Das Ensemble hatte den Dreiakter „Zehn Millionen suchen einen Erben“ von Emil Stürmer aufgeführt.

Zwei weitere Vorstellungen folgen am Wochenende (von links): Johannes Bröcheler, Anja Spitz, Klaus Müller, Angelika Maric, Paul Güntert. | Bild: Yvonne Würth

Der Vorsitzende Andreas Merk zeigte sich begeistert: „Ich bin total happy. Es hat alles geklappt, unser Hygienekonzept ist voll aufgegangen. Die Theatergruppe hat mega gespielt.“ Für Kurzentschlossene gibt es noch freie Karten für die Vorstellungen am kommenden Wochenende, voraussichtlich unter 2G plus. „Unsere Gäste haben sich wohl und sicher gefühlt und waren voll dabei. Sie konnten den Alltag einfach mal für ein paar Stunden vergessen.“

Noch freie Karten Vereinzelt gibt es noch Karten für die Aufführungen am Samstag, 20. November um 20 Uhr und am Sonntag, 21. November um 14.30 Uhr, der Einlass ist jeweils 1,5 Stunden vorher. Der Eintritt ist nur mit 3G möglich sowie Kontaktverfolgung und Masken, auch am Sitzplatz. Die Vorbestellung ist möglich per Telefon 0152/21 02 27 34. Der Verein ist zu erreichen per Telefon 07703/93 18 38, die Homepage ist www.kinderhospizdienst-kuckucksnest.de

Die Handlung: Das ältere Ehepaar Hieronymus und Olga, Betreiber einer Pension, erhält von dem nach Amerika ausgewanderten Dorfbewohner Xandl die Nachricht, dass er nach Hause zurückkehrt. Er möchte einen würdigen Erben für sein Vermögen suchen. Die Verwicklungen um dieses Thema wurden vom Theaterteam mit Klaus Müller, Paul Güntert, Angelika Maric, Anja Spitz, Johannes Bröcheler, Carina Blattert, Alois Hoffmann und Annett Wasner, welche erstmals mit dabei war, unterhaltsam dargestellt, Regie hatten Peter Sprunk und Marlies Rebmann. Die drei Souffleusen Daniele Bröcheler, Gabi Strunze und Lydia Intlekofer hatten im Hintergrund unterstützt, Gerlinde Linke hatte sich um die Maske gekümmert.

Spende für Kinderhospiz

Nach Vorstandsbeschluss wurde für die diesjährige Spende in Höhe von 500 Euro der ambulante Kinderhospizdienst Kuckucksnest Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt ausgesucht. Der Verein begleitet Familien, in denen Kinder leben, die unter einer schweren und lebensverkürzenden Erkrankung leiden.

Und ist da für Kinder und Jugendliche, bei denen ein Elternteil eine lebensbedrohliche Diagnose erhalten hat. Die ehrenamtlichen Begleiter kommen in die Familien, um unterstützend zu wirken. Sie sind Gesprächspartner für alle, hören zu, unternehmen etwas mit den Kindern und Geschwistern, sind da und tragen mit.