von Gertrud Rittner

Das Schlittenhunderennen in Todtmoos musste in diesem Jahr wegen Regenwetters abgesagt werden. Damit war auch der vom SWR Freiburg geplante Beitrag zur Serie „Wintermenschen“ für die Landesschau ins Wasser gefallen. Nach der Absage in Todtmoos nahm das Fernsehteam Kontakt mit Jessica Paulsen auf, die Mitglied im Vorstand des Schlittenhundesportvereins Baden-Württemberg (SSBW) ist. Sie war auch bereit, gemeinsam mit ihren Hunden für Fernsehaufnahmen zur Verfügung zu stehen. Bei ihrer Suche nach einem geeigneten Ort für die Schlittenhunde-Vorführung wurde sie in Ewattingen fündig. Dabei wurde sie vom Skiclub Ewattingen unterstützt, der mit dem Pistenbully eine Strecke vom Lagerhaus bis „Hinter Mauern“ und wieder zurück spurte. Die Schneeverhältnisse waren gerade noch ausreichend.

Stühlingen So geht Karate unter professioneller Anleitung auch im eigenen Wohnzimmer Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstagmorgen reisten die Reporterin Chris Libuda vom SWR mit Kamerateam an. Jessica Paulsen war mit ihren drei Huskys Elfchen (16 Monate), Speed (sechs Jahre) und Winner (fünf Jahre), vor Ort und machte ihre Vierbeiner zunächst einmal kurz mit der Gegend vertraut. Dann richtete Jessica Paulsen ihren Schlitten mit den Skiern, spannte die Hunde ein, und los ging‘s bei strahlendem Sonnenschein und eisigem Nord-Ost-Wind.

Hochrhein Nächster Termin für die Corona-Impfung vor Ort steht fest: Am 22. Februar soll in Häusern geimpft werden Das könnte Sie auch interessieren

Die junge Sportlerin drehte ihre Runden, an vorderster Stelle lief der sechsjährige Speed, der bereits reichlich Wettkampferfahrung hat. Das Kamerateam hielt die Szenen fest. Damit aber noch nicht genug: Nach zwei Stunden ging es auf Wunsch des Fernsehteams zum Trekking mit den Hunden Speed und Winner in den Wald, von der Burkhardhütte Richtung Wutachschlucht. Jessica Paulsen und ihre Freundin Annette Schwarz zogen sich Bauchgurte an und befestigten die Leinen an den Gurten und gingen los, gefolgt vom Kamerateam. Die Hunde, die am liebsten den ganzen Tag draußen touren, hatten ihren Spaß, vor allem bergauf sind sie eine große Unterstützung für die Läufer.

Stühlingen Jessica Paulsen aus Weizen holt sich mit ihren Schlittenhunden bei der WM in der Slowakei den Weltmeistertitel Das könnte Sie auch interessieren

Am Ende wollten die Reporterin und das Kamerateam wissen, wie sich die Huskys verhalten, wenn sie zu Hause sind. So reisten sie mit nach Weizen, um auch dort noch einige Filmaufnahmen zu machen.

Der Film über Jessica Paulsen und ihre Schlittenhunde ist im SWR-Fernsehen in der Landesschau am Freitag, 19. Februar, ab 18.45 Uhr zu sehen.