Veranstaltung und HGV

Der 13. Stühlinger Herbst findet am Sonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr statt. Die Veranstaltung gehört – neben dem Stühlinger Frühling und dem Weihnachtsmarkt – zu den drei großen Zugpferden des Handels- und Gewerbevereins Stühlingen. Der Weihnachtsmarkt ist am 19. und 20. November geplant, nächster Stühlinger Frühling ist im April 2023 geplant. Der Kontakt zum Vorsitzenden Reinhard Schmitt per E-Mail ( reinhard.schmitt@wuerttembergische.de ) und Telefon 07744/13 88.