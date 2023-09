Auch Schnauferl sollen kommen: Der 14. Stühlinger Herbst des Handels- und Gewerbevereins soll am Sonntag, 24. September, von 11 bis 18 Uhr wieder in die Stadt locken. Es nehmen 40 Einzelhändler, Vereine und Direktvermarkter in der Hauptstraße vom Kronenplatz bis hin zu Kik-Textilien am Ortseingang teil. Neben der Präsentation der Waren und Erzeugnisse findet auch eine Ausstellung von 80 ausgewählten historischen Fahrzeugen im Kirchweg statt. Und es ist Unterhaltung für Jung und Alt geplant.

Am Kronenplatz: Die Narrenzunft Hungrige Stühlinger bietet auf dem Kronenplatz Essen und Trinken am. Ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein Degernau mit seinem Frühschoppenkonzert unter Leitung von Fabian Korhummel. Die vereinseigene Showtanzgruppe ATTB tritt um 14 Uhr auf, und ab 14.30 Uhr spielt die Stadtmusik Bonndorf in einem Nachmittagskonzert auf. Eine Spielstraße mit Schokokuss-Schleuder, Riesen-Mikado-Stäben, Glitzer-Tattoos, Nagelbalken, Memory, Dosenwerfen und Malecke wird für die jüngsten Gäste aufgebaut.

Die Narrenzunft Hungrige Stühlinger bietet auf dem Kronenplatz Essen und Trinken am. Ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein Degernau mit seinem Frühschoppenkonzert unter Leitung von Fabian Korhummel. Die vereinseigene Showtanzgruppe ATTB tritt um 14 Uhr auf, und ab 14.30 Uhr spielt die Stadtmusik Bonndorf in einem Nachmittagskonzert auf. Eine Spielstraße mit Schokokuss-Schleuder, Riesen-Mikado-Stäben, Glitzer-Tattoos, Nagelbalken, Memory, Dosenwerfen und Malecke wird für die jüngsten Gäste aufgebaut. Im Kirchgarten und Kirchweg: Für den Nachmittagskaffee sorgt die Stadtmusik mit einem großen Tortenangebot, und die Jüngsten können sich über die Hüpfburg freuen, die im Kirchgarten aufgestellt wird. Im Kirchweg-Rund findet die Oldtimer-Ausstellung statt. Dietmar Güntert, Udo Lasarzick und Daniel Harrer versehen die 80 ausgewählten Exponate mit Info-Schildern zu den technischen Besonderheiten. Auch stehen sie an einem Stand bei der katholischen Verrechnungsstelle für Fragen zur Verfügung.

Für den Nachmittagskaffee sorgt die Stadtmusik mit einem großen Tortenangebot, und die Jüngsten können sich über die Hüpfburg freuen, die im Kirchgarten aufgestellt wird. Im Kirchweg-Rund findet die Oldtimer-Ausstellung statt. Dietmar Güntert, Udo Lasarzick und Daniel Harrer versehen die 80 ausgewählten Exponate mit Info-Schildern zu den technischen Besonderheiten. Auch stehen sie an einem Stand bei der katholischen Verrechnungsstelle für Fragen zur Verfügung. Schloss-Apotheke: Vor der Schloss-Apotheke wird die Band Blosmaschii aus Unadingen mit Jazz, Rock, Pop und Schlager für Unterhaltung sorgen.

Vor der Schloss-Apotheke wird die Band Blosmaschii aus Unadingen mit Jazz, Rock, Pop und Schlager für Unterhaltung sorgen. Entlang der Hauptstraße: 40 Teilnehmer präsentieren ihre Waren beim 14. Stühlinger Herbst an der Hauptstraße. Der DRK-Ortsverein Stühlingen gibt einen Einblick in seine Arbeit, auch dürfen die Besucher hier üben, wie ein Verband richtig angelegt wird. Die Landfrauen Lausheim laden zu Kaffee, Kuchen und selbst gebackenen Striebele ein. Bei den Stühlinger Bachhäxe gibt es Kartoffelpuffer, Crêpes und Getränke und das Kinderland Hohenlupfen bietet Waffeln und Zauberlimonade an. Auch der JA-Verein attraktives Dorfleben Mauchen will sich und seine zahlreichen Projekte, darunter die Nachbarschaftshilfe, vorstellen.

40 Teilnehmer präsentieren ihre Waren beim 14. Stühlinger Herbst an der Hauptstraße. Der DRK-Ortsverein Stühlingen gibt einen Einblick in seine Arbeit, auch dürfen die Besucher hier üben, wie ein Verband richtig angelegt wird. Die Landfrauen Lausheim laden zu Kaffee, Kuchen und selbst gebackenen Striebele ein. Bei den Stühlinger Bachhäxe gibt es Kartoffelpuffer, Crêpes und Getränke und das Kinderland Hohenlupfen bietet Waffeln und Zauberlimonade an. Auch der JA-Verein attraktives Dorfleben Mauchen will sich und seine zahlreichen Projekte, darunter die Nachbarschaftshilfe, vorstellen. Zu den Teilnehmern gehören außerdem: Markenmode und Homewear im Modehaus Stocker, Bekleidungshaus Haid, Generalagentur Signal-Iduna Jens Bryssinck, Metzgerei Michael Gut, Haus und Werkstatt Würth, Euronics Scherzinger, Blumenhaus Braun, Sonnenschutz Beil, Restaurant Il Faro, Kik-Textilien und mehr, Gaststätte Zum Zapfhahn mit Café und Lounge Einstein, Café und Bistro Keklik, Johannes Alber Lausheim, C&L Café und Lebensmittel, Bunte Ballons, Süßwaren Lizureck, Röschenhof Wangen, Andrea Korhummel Tupperware, Familie Mess, Blaszczyk Koi- und Teichzubehör, Hoggnetix Magnetschmuck, Sabrina Schwuchow Grußkarten und Modeschmuck, Tanja Marelia Kindermode, Schals und Accessoires, Manfred Amann Trachtenhosen, Hauben, Tischdecken, Seiler Mayer, Rehm Entsorgung & Recycling GmbH, Wolfgang Kaiser rund um den Honig, Jessica Paulsen Easydream Runners, Susanne Boll SuSiBo, Thomas Brunk Fiamo Pizzaofen, Miriam Stenzel Schilder aus Holz, Kremsch Lasergravur, Acrylbilder, Holzdeko, Berndt Tierwaisenhaus Nagezahn, Rolf Schwarber Öschinger Sägmännle.

Markenmode und Homewear im Modehaus Stocker, Bekleidungshaus Haid, Generalagentur Signal-Iduna Jens Bryssinck, Metzgerei Michael Gut, Haus und Werkstatt Würth, Euronics Scherzinger, Blumenhaus Braun, Sonnenschutz Beil, Restaurant Il Faro, Kik-Textilien und mehr, Gaststätte Zum Zapfhahn mit Café und Lounge Einstein, Café und Bistro Keklik, Johannes Alber Lausheim, C&L Café und Lebensmittel, Bunte Ballons, Süßwaren Lizureck, Röschenhof Wangen, Andrea Korhummel Tupperware, Familie Mess, Blaszczyk Koi- und Teichzubehör, Hoggnetix Magnetschmuck, Sabrina Schwuchow Grußkarten und Modeschmuck, Tanja Marelia Kindermode, Schals und Accessoires, Manfred Amann Trachtenhosen, Hauben, Tischdecken, Seiler Mayer, Rehm Entsorgung & Recycling GmbH, Wolfgang Kaiser rund um den Honig, Jessica Paulsen Easydream Runners, Susanne Boll SuSiBo, Thomas Brunk Fiamo Pizzaofen, Miriam Stenzel Schilder aus Holz, Kremsch Lasergravur, Acrylbilder, Holzdeko, Berndt Tierwaisenhaus Nagezahn, Rolf Schwarber Öschinger Sägmännle. Straßensperrung: Während des verkaufsoffenen Sonntags am 24. September ist die Hauptstraße in Stühlingen für den Verkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten gibt es laut den Veranstaltern in der Bahnhofstraße, Hallauer Straße und bei der Stadthalle.