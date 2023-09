Stühlingen (ywü) Ganz im Zeichen von Erntedank steht der Stühlinger Herbst seit der ersten Auflage 2009. Direktvermarkter und Einzelhändler freuen sich über viele Besucher. Die neue Herbstmode wird vorgestellt, sowohl an den Ständen als auch in den teilnehmenden Geschäften kann in Ruhe am verkaufsoffenen Sonntag gestöbert werden.

Teilnehmende Geschäfte und Gastronomie beim 14. Stühlinger Herbst: Markenmode und Homewear im Modehaus Stocker, Bekleidungshaus Haid, Generalagentur Signal-Iduna Jens Bryssinck, Metzgerei Michael Gut, Haus und Werkstatt Würth, Euronics Scherzinger, Blumenhaus Braun, Sonnenschutz Beil, Restaurant Il Faro, Kik-Textilien und mehr, Gaststätte Zum Zapfhahn mit Café und Lounge Einstein, Café und Bistro Keklik, Johannes Alber Lausheim, Stadtmusik Stühlingen, C& L Café und Lebensmittel, Bunte Ballons, Süßwaren Lizureck, Narrenzunft Hungrige Stühlinger, DRK-Ortsverein Stühlingen, Röschenhof Wangen, Andrea Korhummel Tupperware, Landfrauen Lausheim, Familie Mess, Blaszczyk Koi- und Teichzubehör, Hoggnetix Magnetschmuck, Sabrina Schwuchow Grußkarten und Modeschmuck, Tanja Marelia Kindermode, Schals und Accessoires, Stühlinger Bachhäxe, Kinderland Hohenlupfen, Manfred Amann Trachtenhosen, Hauben, Tischdecken, Seiler Mayer, Rehm Entsorgung & Recycling GmbH, Wolfgang Kaiser rund um den Honig, Jessica Paulsen Easydream Runners, Susanne Boll SuSiBo, Thomas Brunk Fiamo Pizzaofen, Miriam Stenzel Schilder aus Holz, Kremsch Lasergravur, Acrylbilder, Holzdeko, Berndt Tierwaisenhaus Nagezahn, JA-Verein attraktives Dorfleben Mauchen, Rolf Schwarber Öschinger Sägmännle.

Bereits seit 170 besteht das Fachgeschäft Würth Haus und Werkstatt. Es stehen die beiden Generationen Inhaber Josef Würth, Ehefrau Friederike Würth, Sohn Tobias Würth und Tochter Nicole Würth-Held als ausgebildete Einzelhandelskaufleute bereit für ihre Kunden. Die Feinkostabteilung mit edlen Essigen und Öle, feinen Gewürzmischungen, ausgewählten Spirituosen zum Abfüllen wurde erweitert. Das Sortiment für den Hand- und Heimwerker und für Hausfrau und Hausmann auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche lässt keine Wünsche offen.

Beim Elektrofachhandel Euronics Scherzinger besteht auch die Möglichkeit, sein Gerät reparieren zu lassen im Sinne der Nachhaltigkeit. Mit der Erfahrung seit der Eröffnung des Geschäfts 1978 sowie der Orientierung am Puls der Zeit ist Inhaber Anton Scherzinger mit seinem Team stets für die Kunden da. Beim 14. Stühlinger Herbst präsentiert er die ersten Smart-Möbel.

Auch Schneidermeister Werner Haid nimmt sich gerne Zeit für seine Stammkunden. Bei zu langen Hosenbeinen oder einem kaputten Reißverschluss sowie der nötigen neuen Hose in Übergröße ist er der richtige Ansprechpartner.

Artgerechte Aufzucht und Haltung der Tiere von ausgewählten Höfen aus Stühlingen und Blumberg sind die Grundlage bei der Metzgerei Gut. Mit der eigenen Schlachtung und der eigenen Produktion ist der Inhaber Michael Gut bereits in der dritten Generation in Stühlingen und Fützen erfolgreich.

Markenmode und Homewear gibt es im Modehaus Stocker in den Häusern in Stühlingen und Tiengen bei Inhaber Andreas Strauß. Neben der großen Auswahl attraktiver Damen- und Herrenmode sowie Heimtextilien, Wäsche und Strumpfwaren ist auch die Postagentur im Modehaus Stühlingen mit Kundenfreundlichen Öffnungszeiten untergebracht.

Der Treffpunkt in Stühlingen mit Bar, Bistro und Pub ist der Zapfhahn mit benachbarter Café-Lounge Einstein. Von der gemütlichen Gartenterrasse aus bietet die Inhaber-Familie Schneider eine gute Sicht auf den Stühlinger Herbst mit leckerem Essen, Fassbier, Cocktails, gepflegtem französischen Wein oder Kaffee-Spezialitäten.

Fischspezialitäten und italienische Küche sowie eine Eisdiele bietet das Ristorante Il Faro.

Das Blumenhaus Braun berät gerne rund um Garten und Haus. Garten- und Landschaftspflege mit Pflanzen aus eigener Kultur, Friedhofsgärtnerei, Hochzeitsfloristik, Dekoration und Innenraumbegrünung sind Themen, die man gerne dem Fachmann überlässt.

Auch der nächste Sommer wird heiß und lang werden, hier ist ein smarter Sonnenschutz gefragt. Die Firma Sonnenschutz Beil mit Inhaber Richard Beil berät bei allen Fragen zu Markisen, Sonnensegeln, Terrassenüberdachung, Sonnenschirme, Wintergarten und Schraubfundamenten. Als Fachhandels-Stützpunkt für das Shadeone Sonnensegel sowie Experte für Rolltore, Deckensektionaltore und Industrietore gibt es hier Beratung, Service und Reparatur.