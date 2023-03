In ihrem Modeatelier zeigt Selina Blattert im Konradsaal ausgewählte Beispiele ihrer Arbeit. In ihrer Maßschneiderei fertigt sie Kleider für besondere Anlässe nach eigenen und Entwürfen unter Berücksichtigung von Kundenwünschen. Darunter auch Brautkleider, Festtagsmode und Abschlussball-Kleidung.

Stühlingen – Die Stadt Stühlingen und der Handels- und Gewerbeverein laden am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April zum 33. Stühlinger Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag ein.

Der HGV-Vorsitzende Reinhard Schmitt freut sich auf die Veranstaltung: „Wie immer haben die Aussteller keine Mühen gescheut, um die Besucher mit allerlei Neuigkeiten und Angeboten zu überraschen. Lassen Sie sich an diesen beiden Tagen mitreißen von der Veranstaltung im Wutachtal!“

Zwischen dem Kroneplatz in der Hauptstraße und FX Ruch in der Bahnhofstraße präsentieren nicht nur die Geschäfte und Anbieter ihre Waren, auch laden die Vereine zu Verköstigungen ein und die Restaurants sind geöffnet am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von

12 bis 18 Uhr.

Neu ist der Konradsaal Ausstellungsort anstatt des bisherigen Innovationszeltes. Voraussichtlich bietet die Firma Albicker Immobilien einen Tag der offenen Tür an mit Besichtigung im Kirchweg.