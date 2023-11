Einen besonderen Vormittag haben die Kinder aus dem Kindergarten Schwaningen erlebt. Sie waren zusammen mit ihren Erzieherinnen im Bus nach Stühlingen gefahren worden, um dort die 84 Weihnachtswunsch-Sterne und selbst gebastelten Weihnachtsschmuck aufzuhängen. Angefertigt wurde dieser von den Kindergartenkindern aus Bettmaringen, die Bürgermeister Joachim Burger zum Dank dafür auch noch besuchen wird. Der Bürgermeister hatte sich genügend Zeit genommen, um beim Schmücken des Weihnachtsbaums in der Sparkasse zu helfen.

Burger nahm einem der Kinder die Scheu und ermunterte es, einen Hund zu streicheln, der zusammen mit seiner Besitzerin in der Sparkasse war. Im Anschluss an das Baumschmücken lud Bankkauffrau Gabriele Duttlinger als die gute Seele der Sparkasse zu gebutterten Laugenbrötchen und Saftschorle in den weihnachtlich geschmückten Aufenthaltsraum. Ein Bastelangebot stand ebenso bereit, für die Erwachsenen gab es Kaffee. Der neue Sparkassen-Marktbereichsleiter Benjamin Jarmer aus Hüfingen freut sich über die Weihnachtswunschaktion.

84 Wunschsterne hängen bis zum 13. Dezember in der Sparkasse und der Volksbank Stühlingen. Damit die Geschenke rechtzeitig verteilt werden können, sollen die Geschenke zusammen mit dem Wunschzettel bis zum 15. Dezember im Bürgerbüro der Stadtverwaltung abgegeben werden. | Bild: Yvonne Würth

Laut Auskunft beim Sozialamt leben in den zehn Stühlinger Ortsteilen 84 Kinder in Familien mit schwachem sozialem Hintergrund, in denen das Geld nicht für Weihnachtsgeschenke ausreicht. Diese Familien wurden von der Stadtverwaltung im November angeschrieben, um ihre Wünsche für Weihnachten zu erfahren, der Betrag sollte zwischen 25 und 30 Euro liegen. Zu den angegebenen Wünschen gehören ein Barbieauto für ein dreijähriges Mädchen, weiße Laufschuhe in Größe 30 für einen fünfjährigen Jungen, eine rosa Thermosflasche für ein achtjähriges Mädchen und ein Vokiuler-Marker-Set mit 80 Farben für ein elfjähriges Mädchen. Andere Familien hatten sich Gutscheine gewünscht, was von der Stadtverwaltung und dem HGV eher kritisch gesehen wird, da dann nicht sicher ist, ob das Geschenk tatsächlich beim Kind ankomme oder für Zigaretten der Eltern ausgegeben werde.

Bankkauffrau Gabriele Duttlinger hat nicht nur Essen und Trinken für die Kinder und Erzieherinnen serviert, auch ein Bastelangebot wurde vorbereitet. | Bild: Yvonne Würth

Verwundert von der Mentalität mancher Eltern sei Bürgermeister Joachim Burger manchmal, wenn diese vor der Zeit im Rathaus auftauchen und die Geschenke verlangen. Damit diese rechtzeitig von ihm vorbeigebracht werden können, hängen die Weihnachtswünsche bis zum 13. Dezember in Sparkasse und Volksbank. HGV und Stadtverwaltung bitten darum, dass bei der Erfüllung der Wünsche die Stühlinger Geschäftswelt berücksichtigt wird. Übrig gebliebene Wunschzettel werden privat von den Mitgliedern des HGV und der Stadtverwaltung übernommen, damit auch wirklich jeder Wunsch erfüllt werden kann.

Wunschaktion 2023

