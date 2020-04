Stühlingen vor 2 Stunden

Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger appelliert an das Wir-Gefühl im Wutachtal

Die Menschen in Stühlingen sollen sich gegenseitig in der Corona-Krise unterstützen. Bürgermeister Joachim Burger dankt den Bürgern in einem offenen Brief für ihren Einsatz für die Allgemeinheit.