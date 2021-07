von Yvonne Würth

Die Stadt Stühlingen trauert um den ehemaligen Ortsvorsteher und Mitbürger Franz Müller aus Wangen. Franz Müller wurde am 1. November 1934 in Oberwangen geboren. Er wuchs zusammen mit drei Geschwistern auf. Alle mussten von Kind an in der heimischen Landwirtschaft mitarbeiten.

Nach der Volksschulzeit arbeitete Franz Müller im Gemeindewald. Später erhielt er eine Anstellung beim Forstamt Bonndorf und holte dort die Ausbildung zum Forstwirt nach. Beim Forstamt Bonndorf war er bis zum Renteneintritt vollbeschäftigt, und war auch einige Jahre im Personalrat tätig. Nebenher bewirtschaftete er mit der Familie bis 1996 den kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit Imkerei, den er von seinen Eltern übernahm. Ein Arbeitstag begann deshalb immer schon frühmorgens. Feierabend war im Sommer frühestens zur Tagesschau oder auch später.

Vielfältig engagiert

1962 heiratete er seine Frau Luise. Sie stammt aus Münchingen. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Die Familie wohnte im Haus seiner Eltern in Oberwangen. Das Wohnhaus war für die fünfköpfige Familie jedoch zu klein und so wagte er 1980 den Neubau eines Hauses an der Sommerhalde in Wangen. Franz Müller hat sich gerne in das gesellschaftliche Leben eingebracht und war Mitglied beim ehemaligen Kirchenchor und der Feuerwehr. Er war auch viele Jahre im Ortschaftsrat und als Ortsvorsteher tätig. Während der Flurbereinigung übernahm er ein Vorstandsamt in der Teilnehmergemeinschaft.

Gründungsmitglied des Musikvereins

Ein besonderes Anliegen war ihm dabei der Bau des Sport- und Festplatzes mit der neuen Hütte. Dem Musikverein ist er als Gründungsmitglied über 30 Jahre treu geblieben und war auch ein paar Jahre als Kassierer im Verein tätig.

Mit 60 Jahren hat er dort jüngeren Musikern Platz gemacht. Er wollte aber noch nicht jeden Abend zu Hause bleiben und so wurde er Mitglied beim Männergesangverein Schwaningen. Dabei war ihm nicht nur das Musizieren und Singen wichtig, sondern auch die Geselligkeit und die Kameradschaft. So lange es ihm gesundheitlich möglich war, hat er gerne mit seiner Frau Luise die Veranstaltungen der örtlichen Vereine und der Vereine aus den Nachbarorten besucht.

Leider haben nach seinem 80. Geburtstag seine Kräfte sehr stark nachgelassen und so musste er noch einige Jahre von seiner Familie gemeinsam mit ambulanten Pflegekräften zu Hause gepflegt werden. Im Herbst 2019 hat sich ein freier Platz im Pflegeheim Stühlingen gefunden. Dort ist er am 15. Juni verstorben.