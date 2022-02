von Vanessa Amann

Den Vorberatungen zum Haushaltsplan im vergangenen Jahr schloss sich nun deren Beschlussfassung im Stühlinger Gemeinderat an. Ebenso wurden die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Wasserversorgung und des ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur) für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Fest stand bereits im vergangenen Jahr, dass der Stühlinger Haushalt in diesem Jahr nicht ausgeglichen werden kann und ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 2,5 Millionen Euro bestehen bleiben wird. Wie Rechnungsamtsleiterin Joana Carreira informierte, wirke sich die Corona-Pandemie negativ auf die Planung für 2022 aus. „Im Jahr 2022 bekommen wir viel weniger Schlüsselzuweisungen vom Land, wie in den vorangegangenen.“ Waren es 2020 noch rund 1,9 Millionen, wird im Planungsjahr 2022 lediglich mit 1,35 Millionen gerechnet.

Kreis Waldshut Kampagne #Zusammenhalt: Videokette wirbt im Landkreis Waldshut fürs Impfen und gegen die Spaltung der Gesellschaft Das könnte Sie auch interessieren

Negativ auf der Ertragsseite wirken sich auch gestiegene Personalkosten und Transferaufwendung aus. „Ein Haushaltsplan ist kein Selbstläufer. An dieser Stelle gilt der Dank vor allem den Bürgern, Unternehmern, Rentnern und Arbeitnehmern. Ohne ihre Gebühren und Steuern könnten wir keine Pläne aufstellen, deshalb müssen wir sorgfältig mit dem Geld umgehen und uns dieser Verantwortung bewusst sein“, so Joachim Burger. Auch Wolfgang Löhle, Sprecher der Freien Wähler, bezeichnete die Verabschiedung als „keine einfache Geburt“. Er wies jedoch auch auf die großen Projekte, wie die Rathaus- und Städtlesanierung, hin, vor denen die Stadt Stühlingen zurzeit steht.

Die Gemeinde plant im kommenden Haushaltsjahr Investitionen in Höhe von rund 4,46 Millionen Euro. „Im Haushalt finden Sie aus jedem Handlungsfeld eine Maßnahme wieder. Zwar werden nicht alle im Jahr 2022 realisiert, allerdings sind sie in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen“, betonte Joana Carreira. Damit sind die Felder Finanzen, Infrastruktur, Erziehung, Bildung, Wohnen und Gewerbe gemeint, die der Gemeinderat bereits 2021 ausgearbeitet hat. In diesem Jahr wird der Fokus auf Infrastrukturprojekten und der Bildung liegen. Diese wird mit einer Vollzeitstelle in der Schulsozialarbeit und einer Halbtagesstelle in der offenen Jugendarbeit berücksichtigt.

Stühlingen Bildung in Corona-Zeiten: Lehrerausfall an den Grundschulen in Weizen und Kadelburg hält sich bislang in Grenzen Das könnte Sie auch interessieren

Eine Kreditaufnahme ist für das Jahr 2022 nicht vorgesehen. Um allerdings die Projekte in der mittelfristigen Finanzplanung realisieren zu können, wird eine Kreditaufnahme nötig sein. „Es wir einen Zielkonflikt mit dem Handlungsfeld Finanzen geben. Der Gemeinderat hat eine Neuverschuldung abgelehnt, allerdings werden 3,4 Millionen Euro für die weiteren Projekte benötigt“, so Carreira. Dies merkte auch Wolfgang Löhle an: „Aufgrund zum Ende des Jahres 2022 übersichtlicher planerischer Restmittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro sowie bereits feststehender Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,78 Millionen Euro, wird nach heutigem Stand eine spürbare Erhöhung der Neuverschuldung unumgänglich sein.“

Für das Planungsjahr 2022 wünscht sich Wolfgang Kaiser, Fraktionssprecher der CDU, vor allem eines: keine unvorhergesehenen Zwischenfälle. „Das Hochwasser im vergangenen Jahr ist für unsere Bürger und die Stadt Stühlingen eine Katastrophe. Die Kosten von einer Million Euro für die Sanierung der Brücke in Grimmelshofen schmerzt uns natürlich auch. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr davon verschont bleiben.“

Investitionen 2022

Die größten Investitionen im Haushalt 2022 sind: Umbaukosten des Pumpwerks in Blumegg und der Schlammentwässerung in der Kläranlage in Stühlingen, die Sanierung der Kanalisation in der Waldshuter Straße in Eberfingen, die Erschließungskosten des Inneren Zegle, die Sanierung der Brücke in Grimmelshofen und der erste Bauabschnitt des Rathauses Stühlingen.

Eigenbetriebe

Wie erwartet, wird der Eigenbetrieb Wasserversorgung auch in diesem Jahr einen Gewinn von rund 97.000 Euro abwerfen. Bis 2025 sind im Bereich der Wasserversorgung Investitionen von rund 3,7 Millionen Euro eingeplant, wobei mit Zuschüssen von 333.500 Euro gerechnet wird. „Investitionen in eine gute Wasserversorgung beschäftigen uns immer wieder“, so Burger.

Stühlingen/Kreis Waldshut Planungsstart für die Ortsumfahrung Grimmelshofen 2025? Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser spricht über das Dauerthema Das könnte Sie auch interessieren

Weniger positiv fällt die Bilanz des Eigenbetriebs ZIS aus. Ein Minus von 850.000 Euro könne laut Carreira zwar durch die Abrechnung der Förderanträge ausgeglichen werden, der Eigenbetrieb kann mittelfristig allerdings nicht kostendeckend betrieben werden. „Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, damit der Eigenbetrieb bis 2024 mindestens kostendeckend unterwegs ist“, betonte Carreira. Für Jens Bryssinck (Freie Wähler) gelte es deshalb, an allen Schrauben zu drehen und Hauseigentümer, die einen Anschluss haben, nochmals zu informieren. Bislang liegen 750 Pachtverträge vor, damit der Eigenbetrieb kostendeckend arbeite, seien mindestens 2230 Verträge erforderlich.

Finanzplanung

Bereits jetzt sind für die Jahre 2023 bis 2025 6,78 Millionen Euro verpflichtend im Haushalt vorgesehen. Damit soll unter anderem ein Baugebiet in Lausheim erschlossen werden. Rund die Hälfte der Gelder werden jedoch für die Sanierung des Rathauses aufgewendet. Hier gelte es laut der Rechnungsamtsleiterin, den Anteil der eigenen Mittel zu reduzieren und möglichst viel Zuschüsse einzuholen.