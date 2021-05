von Sandra Holzwarth

Das Regionalwerk Hochrhein (RWH) erfreut bei den Jahresabschlüssen 2020 mit erfreulichen Überschüssen. Die RWH Verwaltungs GmbH weist für 2020 einen Jahresgewinn von 2.105,00 Euro aus, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Die RWH GmbH & Co.KG weist einen Überschuss von 594.195,29 Euro aus, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. „Im Wirtschaftsplan für 2020 wurde bereits ein Jahresüberschuss von 221.000 Euro vorgesehen, doch dieser Ansatz wurde deutlich überschritten“, erläutert Bürgermeister Georg Eble dem Gemeinderat. Das Ergebnis resultiert teilweise aus höheren Pachterlösen durch erhöhte Nutzungsentgelte für die 3. Regulierungsperiode. Erst ab dieser dritten Regulierungsperiode nach Übernahme der Netze von ED konnte das RWH eigene Netzentgelte beantragen und die Betriebskosten pachtsteigernd direkt ansetzen.

Im Wirtschaftsplan 2019 waren Investitionen in Höhe von 840.000 Euro veranschlagt. Durch hohe Investitionstätigkeit, wie Erschließung von Baugebieten in den beiden Mitgliedskommunen Wutöschingen und Lauchringen, lagen die Investitionen letztendlich bei 1.846.000 Euro. Die Gesellschaft finanziert sich durch Eigenkapital, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und über Kredite. Die Verbindlichkeiten aus den Krediten betragen 3.625.218 Euro, die Zinslast bei 59.666 Euro. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 stehen zahlreiche Investitionsprojekte auf dem Plan. Zunächst waren im Wirtschaftsplan 2021 hierfür 1.199.000 Euro eingeplant, voraussichtlich wird dieser Ansatz um rund 438.000 Euro überschritten und bei 1.538.000 Euro liegen. Trotz der anhaltenden Investitionstätigkeit sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 305.000 Euro vor. Zur Finanzierung dieser Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 430.000 Euro geplant. „Diese Zahlen sind berechnet auf der Grundlage, dass wirklich alle geplanten Investitionen durchgeführt werden“, betont Eble. Ob tatschlich alle Vorhaben realisiert werden können, wird sich erst zeigen.