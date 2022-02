von Yvonne Würth

In Schwaningen gab es am 1. Februar in einzelnen Straßen einen Stromausfall. Darüber informierte Uwe Keller aus Schwaningen den Südkurier, mit der Bitte, beim zuständigen Energieversorgungsunternehmen nachzuhaken.

Wie Alexandra Edlinger vom zuständigen Versorger ED Netze auf telefonische Nachfrage informierte, war die Ursache der Versorgungsunterbrechung ein defektes Niederspannkabel: „Die Störung begann gegen 8.40 Uhr. Betroffen waren die Straßen Lettenweg, Fichtenweg, Kirchäcker, Friedhofstraße, Talstraße und Rosenweg. Fast alle Kunden dort waren nach rund fünf Minuten wieder am Stromnetz und bemerkten während der nachfolgenden Störungsbehebung eventuell noch wenige Spannungsschwankungen.“

Ortsvorsteher Uwe Kredig war in der Talstraße nicht vom Stromausfall betroffen, konnte aber bei den Nachbarn die halb gedimmten Lampen sehen, auch hat er mit den Schwaninger Bürgern über den Stromausfall gesprochen.

„Von morgens bis nachts wurde gelötet, bis alle Adern verbunden waren, das Loch wurde zugemacht provisorisch, es muss nur noch der Teer drüber. Das ist bewundernswert, dass so spät noch gearbeitet wurde, alle anderen hätten Feierabend gemacht“, lobte er die zügige Arbeit des Netzbetreibers ED Netze.