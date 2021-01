von Ralph Seifermann

„Mit Abstand das Beste auch in diesem Jahr, sind wir heute hier, die Sternsingerschar. Wir bringen heute den Segen nicht von Haus zu Haus, sondern senden ihn aus dieser Kirche in Eure Häuser aus.“ Mit diesen Versen, abgestimmt auf die Corona-Situation, schickten die Sternsinger statt Hausbesuchen ihren Segen beim Gottesdienst am Dreikönigstag in der St. Peter und Paul-Kirche in Lembach in die Welt hinaus.

Sternsingertüte mit Weihrauch, Kreide und Segensaufkleber zum Mitnehmen. | Bild: Ralph Seifermann

Aber nicht nur der Text der Verse war in diesem Jahr anders, sondern auch die Roben der Sternsinger. Nachdem der Kirchenchor Lembach das Geld der erhaltenen Vereinszuwendung der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen aus verschiedenen Gründen nicht für die Renovierung der gefundenen, alten Krippenfiguren verwenden konnte, beschloss man, es in neue Gewänder für die Sternsinger zu investieren. Diese wurden von der Schneiderin Selina Blattert aus Wangen angefertigt, organisiert haben dies Birgitt Troll und Regina Duttlinger.

Pfarrer Fabian Schneider forderte im Gottesdienst die Sternsinger zu einer kleinen Modenschau auf und weihte anschließend die „Sternsingertüten“, gefüllt mit Weihrauch sowie Kreide und einem Segensaufkleber mit 20*C+M+B+21(lateinisch: „Christus Mansionem Benedicat“; deutsch: „Der Herr segne dieses Haus“), die jeder mit nach Hause nehmen konnte, um den Segensspruch selbst an der Tür anzubringen. „Mit Abstand das Beste sind Kinder wie wir, wir steh‘n voller Hoffnung auch dieses Jahr hier, dass mit Euren Gaben den Kindern der Welt, das Leben ein kleines Stück leichter fällt,“ bedanken sich die Sternsinger für die Spenden.