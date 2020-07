von Rafael Herrmann rafael.herrmann@suedkurier.de

Ein Bauvorhaben, das seit 2016 Gerichte beschäftigt, ist jetzt in vorletzter Instanz entschieden worden. Nach einem Vor-Ort-Termin im Stühlinger Ortsteil Oberwangen hat der 5. Senat des Verwaltungs-Gerichtshof Mannheim, mit Richter Rüdiger Albrecht an der Spitze, verfügt: die Anwohner-Klage gegen die vom Landratsamt erteilte Baugenehmigung zur großen Erweiterung eines Rinder-Stalls wird abgewiesen. Der Bauherr wird nach Einschätzung von Kläger-Anwalt Heinrich Tröscher aus Freiburg aber mit einigen Auflagen rechnen müssen. Die schriftliche Urteil-Begründung soll in vier Wochen vorliegen.

Das soll gebaut werden

In der Sache ging es um die „Erweiterung eines bestehenden Stalles als Ersatz für bestehendes Ökonomiegebäude und Fahrsilos“, welcher das Landratsamt Waldshut im August 2015 die Genehmigung erteilt hatte. Markus Kaiser ist der letzte Landwirt mit Großvieh in Wangen. Nach dem Bescheid des Landratsamts kann er im Zuge des Stall-Neubaus den Viehbestand von derzeit 200 auf etwa 330 Tiere erhöhen.

Das befürchten die Nachbarn

Die Eigentümer zweier benachbarter Liegenschaften hatten gegen den Behörden-Bescheid Widerspruch eingelegt. Sie sehen das Gebot der Rücksichtnahme nach dem Baurecht verletzt, weil der Rinder-Stall mitten im Dorf liegt, Gülle und Futtervorräte allerdings teilweise außerhalb gelagert werden – mit der Folge, dass der Landwirt schon jetzt oft am Tag mit Traktor und stinkender Fracht am Haus der Nachbarn vorbei fährt. Doch die Kreisbehörde und später auch das Regierungspräsidium sehen weder im Hinblick auf Lärm noch auf den Gülle-Geruch unzumutbare Beeinträchtigungen der Anwohner und wiesen deren Widerspruch ab.

Ortstermin mit dem 5. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim: Rechts Vorsitzender Richter Rüdiger Albrecht; in Rot und Grün die Kläger Christa und Ralph Weber, daneben ihr Anwalt, Heinrich Tröscher; ganz links Landwirt Markus Kaiser mit Neffe Dominik Hirt. Bild: Rafael Herrmann | Bild: Herrmann, Rafael

Juristische Vorgeschichte

Vorsitzender Richter Rüdiger Albrecht hatte am Mittwoch-Nachmittag zum Verhandlungs-Auftakt im Stühlinger Feuerwehr-Gerätehaus im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern der beiden Behörden aus Waldshut und Freiburg den bisherigen Verfahrensgang zusammengefasst. Zur Durchsetzung ihrer Interessen hatten Christa und Ralph Weber 2017 vor dem Verwaltungsgericht gegen das Land Baden-Württemberg auf Rücknahme der Baugenehmigung geklagt. Doch die Richter hatten die Geruchs-Beeinträchtigungen ebenfalls als „nicht erheblich“ eingestuft und die Klage abgewiesen. Gegen dieses Urteil hat das Ehepaar, bei der Oberinstanz in Mannheim im Oktober 2018 eine Berufung erstritten.

Unklare Bausatzung

Richter Albrecht erklärte im Zusammenhang mit der Frage, ob das Bauvorhaben im Außenbereich liegt und damit privilegiert ist oder baurechtlich doch dem inneren Dorfbereich zuzuordnen ist: „Mit der Außenbereichs-Satzung der Stadt Stühlingen aus dem Jahr 1991 hat der Senat echt Probleme. Der Lageplan für Oberwangen ist im Hinblick auf die Außenbereichs-Abgrenzung nicht konkret genug. Das ist reichlich dubios, und wir haben Zweifel, ob diese Satzung korrekt ist.“ Das Landratsamt hatte die Hofstatt als im Außenbereich liegend eingestuft. Aber auch im Falle eines privilegierten Betriebs müssten sich die Beeinträchtigungen für die Anwohner in Grenzen halten, betonte Richter Albrecht.

Neue Gutachten

Die von den Klägern angeführte Geruchsbelästigung hatte das Landratsamt bei seiner Baugenehmigung offenbar nicht gebührend berücksichtigt. Zur Abklärung der Geruchs-Emmissionen hat das Regierungspräsidium deshalb nachträglich eine Begutachtung veranlasst; dies vor dem Hintergrund, dass die gesetzlichen Bestimmungen in der TA Luft 2018 neu gefasst wurden. Christa Weber ist in Oberwangen auf einer Landwirtschaft groß geworden. Während sie beklagt, dass es von der Güllegrube nahe der Grundstücksgrenze „an vielen Tagen stinkt, man kann es sich kaum vorstellen“, kommt das Regierungspräsidium pro Jahr lediglich auf „15 Geruchsstunden“. Besonders schlimm ist es aus Sicht der Kläger, wenn die Gülle alle drei Wochen aufgerührt wird, bevor sie dann in ein Zwischenlager oder direkt aufs Feld gefahren wird.

ZITATBILD: VGH-Richter Rüdiger Albrecht | Bild: Herrmann, Rafael

Alles im Bereich des Zumutbaren

Auch die Lärmbelastung bleibt nach Ansicht der Behörden selbst in einem aufgeführten „worst-case-Szenario“ im Bereich des Erlaubten. So waren für den Extremfall 80 Traktor-Vorbeifahrten am Haus der Webers angenommen und noch für zumutbar erklärt worden. Auf den entsprechenden Vorwurf der Nachbarn räumte Markus Kaiser am Mittwoch ein, künftig nicht mehr jeden Strohballen einzeln mit dem Traktor aus dem Außenlager auf den Hof zu fahren, sondern künftig einen Anhänger mit mehreren Ballen zu beladen.

Reaktionen auf das Urteil

„Wir sind natürlich enttäuscht“, sagte Kläger-Anwalt Heinrich Tröscher. Er schließt eine Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht aus. „Dazu müssen wir aber die schriftliche Begründung des Urteils kennen, die der Verwaltungsgerichtshof bis in vier Wochen vorlegen will.“ Mit Blick auf die von seinen Mandanten ins Feld geführte, angeblich rücksichtslose und teilweise umwelt-gefährdende Betriebsführung des Bauherren seien weitere ordnungsrechtliche Verfahren durchaus möglich.

Landwirt Markus Kaiser erklärte gestern auf unsere Anfrage: „Es ist ein Urteil, wie wir es schon einmal hatten...“ Kaiser betreibt in dritter Generation Landwirtschaft. Wann er seinen neuen Stall bauen kann, bleibt abzuwarten. Nach den Besichtigungen auf seinem Hof sowie auf dem Anwesen der Webers hatte Richter Rüdiger Albrecht mit Blick auf die beiden Streit-Parteien geäußert: „Gut, dass Sie trotz der jahrelangen Auseinandersetzung noch mit einander reden können. Ich hoffe, das bleibt so...“